« Un symbole important de protestation pacifique »: les footballeuses de l’équipe GB appellent le fait de se mettre à genoux pour BLM aux Jeux olympiques d' »énorme opportunité »

Le geste litigieux, qui a été particulièrement répandu avant les événements sportifs de grande envergure depuis le meurtre de George Floyd aux États-Unis en mai 2020, est devenu de plus en plus controversé ces derniers mois – notamment au Royaume-Uni, où le Premier ministre Boris Johnson et le ministre de l’Intérieur Priti Patel a été critiquée par des membres de l’équipe masculine d’Angleterre pour avoir semblé ne pas condamner les fans qui ont hué les genoux.

Les membres de l’équipe GB sont évidemment plus déterminés que jamais à faire une démonstration du symbolisme, à commencer par le match d’ouverture contre le Chili mercredi devant une audience télévisée mondiale potentielle de millions de personnes.

« Nous étions tous unis dans notre décision de continuer à faire tout notre possible pour sensibiliser au racisme et à la discrimination sous toutes ses formes, dans l’unité et la solidarité avec tous ceux dont la vie est affectée », a déclaré l’entraîneur-chef Hege Riise, qui est également le patron par intérim de l’Angleterre et a remporté l’or olympique dans le cadre d’une brillante carrière de joueur avec la Norvège.

« Nous sommes clairs que prendre le genou est un symbole important de protestation pacifique contre la discrimination, l’injustice et l’inégalité dans la société. »

Le Comité international olympique a assoupli les règles plus tôt ce mois-ci concernant les athlètes exprimant leurs opinions pendant la pièce maîtresse, encourageant efficacement les individus et les équipes qui souhaitent accomplir un geste que beaucoup considèrent comme une source de division et à motivation politique.

« Je ne pense pas que ce soit le moment de garder le silence sur cette question », a suggéré le défenseur d’Arsenal Leah Williamson, faisant référence à une dispute impliquant les finalistes de l’Euro 2020 qui comprenait la star de la Premier League Tyrone Mings fustigeant publiquement Patel sur la question.

« Cela vient d’être prouvé l’autre jour avec les garçons de l’équipe d’Angleterre. Cela devrait être quelque chose que nous célébrons – la diversité que nous avons en Grande-Bretagne. »

La décision a reçu une réponse résolument mitigée de la part des fans sur les réseaux sociaux. « Ils ne protègent pas les joueurs noirs en insistant pour prendre le genou », dit l’un, ajoutant que l’idée portait « un poids politique qui ne peut pas être réinterprété. » « Ils devraient trouver un geste différent. »

Un autre a riposté : « « Trop » de poids politique est la façon dont les choses changent – ​​et précisément ce dont beaucoup de nationalistes blancs ont peur. »

D’autres ont exprimé leur lassitude face à un rituel considéré comme vide dans certains quartiers. « C’est devenu un non-sens de signalisation de vertu », a fait valoir un critique.

« Qu’est-ce qu’on fait vraiment contre le racisme ? Les joueurs anglais ont mis le genou à terre – cela a-t-il arrêté le racisme ? »

Ces points de vue faisaient écho aux pensées de la star de la Premier League Wilfried Zaha, qui a déclaré dans un communiqué parallèlement à sa décision de se lever tandis que d’autres s’agenouillaient plus tôt cette année : « Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise décision.

« Mais pour moi personnellement, je pense que s’agenouiller est devenu une partie de la routine d’avant-match et pour le moment, peu importe que nous nous agenouillions ou nous levions, certains d’entre nous continuent de subir des abus. »

L’équipe masculine d’Angleterre a clairement indiqué qu’elle était déterminée à continuer à s’agenouiller malgré les huées entendues lorsqu’elle a déménagé lors de ses matchs d’échauffement avant l’Euro 2020.

Trois des Trois Lions – Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho – ont été spécifiquement visés par des abus raciaux cette semaine après avoir manqué des pénalités en finale, avec plusieurs arrestations connexes.

« Nous savons que nous avons un grand rôle à jouer », a déclaré Demi Stokes, pilier de l’Angleterre et défenseur de Manchester City. « Il est important que nous utilisions nos plateformes pour aider de toutes les manières possibles.

« Nous nous sentons tous forts en tant qu’individus et en tant qu’équipe. Nous comprenons tous ce qui se passe autour du racisme et de la discrimination. Ce sont les gens qui n’ont pas de voix que nous défendons.

« Nous voulons montrer à tout le monde que c’est quelque chose de sérieux. Cela se produit toujours. Quelle façon de le faire : sur une scène olympique. »

Riise a félicité le CIO d’avoir accordé aux athlètes une plus grande liberté d’expression, et Andy Anson, de l’Association olympique britannique, a décrit l’acte de s’agenouiller comme « incarnant les valeurs de Team GB. »

« Avec le pouvoir que les Jeux olympiques ont dans le monde, je pense qu’il est important que nous fassions passer ce message », a souligné la gardienne de Chelsea Carly Telford.

« Malheureusement, il n’est pas facile pour les gens de vivre librement en fonction de la couleur de leur peau, du sexe qu’ils choisissent d’être ou des personnes avec qui ils choisissent d’être dans la vie.

« C’est une énorme opportunité de montrer au monde que les gens peuvent être qui ils veulent. »