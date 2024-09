Un sycomore Gap commémoré sur des sachets de thé usagés

Elle a déclaré : « J’aime la nature et mes œuvres ont toujours été inspirées par la nature et j’aime les arbres. Je pense juste qu’ils sont incroyables et ils ont tous une histoire à raconter et c’était vraiment une chose vraiment insensée qui s’est produite.

« Je peins des monuments britanniques depuis un petit moment et c’est juste quelque chose qui m’a vraiment frappé lorsque je faisais des recherches sur les points de repère.

« Cela a inspiré de nombreux artistes, poètes et créateurs depuis très longtemps, c’est donc quelque chose que je voulais vraiment capturer. »