L’art est devenu numérique en 2021 avec l’introduction de jetons non fongibles ou NFT et maintenant ils font même place au monde de la mode virtuelle. Le NFT le plus récent qui a fait l’actualité cette semaine est un sweat à capuche virtuel qui a été vendu pour 19 000 £. La marque de mode streetwear Overpriced, a conçu le sweat à capuche noir virtuel inscrit avec un logo chargé de jurons dans une police de graffitis vert fluo. Le NFT a été vendu sur le marché de l’art numérique Blockparty à un soumissionnaire anonyme. L’acheteur du sweat à capuche, en scannant un code, peut désormais le porter dans des décors virtuels en ligne. Selon un rapport de Hypebeast, Overpriced a annoncé le lancement de sa ligne de vêtements alimentée par NFT et une vente aux enchères à venir sur Blockparty. co proposera en exclusivité la première saison inaugurale de la marque NFT et le premier sweat à capuche portable alimenté par NFT. Overpriced est une marque de mode haut de gamme, fondée plus tôt cette année par James Zwadlo et Chris Levett de l’agence de création Impossible Brief, qui souhaitent créer un commentaire social sur l’obsession de l’argent à la rencontre de l’art, a rapporté Hypebeast.

Les créateurs sont inspirés par l’idée que la valeur ou la beauté est aux yeux du spectateur. Overpriced a conçu un sweat à capuche unique avec des codes V scannables qui permettent aux utilisateurs de porter, d’authentifier leur NFT unique via un lien d’image contextuelle sur n’importe quel smartphone.

Hypebeast signalé, si le sweat à capuche virtuel est perdu, volé, endommagé ou vendu, les codes V seront invalidés et un nouveau sweat à capuche sera envoyé à l’adresse de choix du nouveau propriétaire, devenant ainsi la nouvelle pièce authentique. La marque se décrit comme la mode du siècle crypto du 21ème siècle.

Les NFT sont devenus la tendance cette année avec plusieurs œuvres d’art numérique, y compris des mèmes et des gifs achetés à des prix élevés. La chanteuse Grimes a vendu son œuvre d’art pour 6 millions de dollars plus tôt cette année. Le chanteur de Candian a vendu une série de dix pièces qui ont été mises en vente sur Nifty Gateway le 28 février. La pièce la plus vendue de cette collection était une vidéo unique en son genre intitulée «Death of the Old», mettant en vedette des chérubins volants. , une épée, une croix et une lumière rougeoyante qui se déplacent vers une chanson originale de Grimes.

