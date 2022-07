Un SUV frappe des cyclistes lors d’une course caritative dans le Michigan, tuant 2 personnes

RONALD TOWNSHIP, Michigan (AP) – Un SUV conduit par un conducteur ivre présumé a heurté un groupe de cyclistes qui participaient à un événement caritatif dans l’ouest du Michigan, tuant deux hommes et en blessant gravement au moins trois autres, ont annoncé les autorités.

Le véhicule a traversé une ligne médiane dans le comté d’Ionia et a heurté les cyclistes sur une route rurale samedi, a indiqué le bureau du shérif.

“L’impact a causé des blessures graves à tous les cyclistes, et les intervenants d’urgence ont travaillé avec diligence pour préserver la vie des victimes”, a déclaré le bureau du shérif.

Deux hommes sont morts. Les trois survivants sont grièvement blessés. Tous venaient de l’est de l’État.

Ils participaient à une course d’endurance de trois jours pour la Fondation Make-A-Wish, a indiqué le bureau du shérif.

Le conducteur a été conduit à la prison départementale. Aucun nom n’a été dévoilé.

“Notre personnel et toute la famille Make-A-Wish ont le cœur brisé et offrent notre plus profonde sympathie aux coureurs impliqués, à leurs proches” et aux autres personnes qui ont participé à l’événement, a déclaré le groupe.

The Associated Press