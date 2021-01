Un SUV de la police a été filmé en train de frayer un chemin à travers une foule de personnes qui lui bloquent le passage et écrasent apparemment au moins une personne à Tacoma, Washington.

L’incident s’est produit samedi soir, après qu’une patrouille de police ait répondu aux informations selon lesquelles des voitures bloquaient une intersection et faisaient des beignets. Les images montrent le SUV entouré de personnes frappant aux vitres et bloquant apparemment son chemin. Le véhicule recule un peu avant de faire tourner son moteur et de traverser la foule.

AVERTISSEMENT, IMAGES GRAPHIQUES

9th et Pacific Ave à Tacoma pic.twitter.com/C76iq2Eimw – Jason Gauthier (@jasonjgauthier) 24 janvier 2021

Une autre vidéo tournée sous un angle différent montre les moments qui ont précédé l’incident, y compris une voiture faisant des beignets.

La police de Tacoma a déclaré que l’incident s’était produit à l’intersection du neuvième sud et du Pacifique, où une centaine de personnes se sont rassemblées pour se divertir. Une personne a été emmenée dans un hôpital local après avoir été écrasée par le véhicule de police. Ses blessures ne seraient pas mortelles.

Selon aux médias locaux, un groupe de manifestants en colère s’est rassemblé sur le site après l’incident.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!