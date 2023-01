Un suspect terroriste de 27 ans accusé d’avoir préparé une attaque après la découverte d’une “bombe” devant un grand hôpital

Un HOMME a été accusé d’infraction terroriste après un “bombe” a été découverte à l’extérieur d’une maternité.

Mohammad Farooq, 27 ans, a été arrêté par des flics après que des démineurs et des spécialistes de l’armée ont fait irruption à l’hôpital St James de Leeds vendredi dernier.

Un démineur sur les lieux de l’incident de vendredi Crédit : Ben Lack-YappApp

Des spécialistes de l’armée ont été déployés à l’hôpital St James de Leeds Crédit : PA

Les patients ont été évacués et ont dit de s’éloigner des fenêtres vers 5 heures du matin.

Leeds Teaching Hospitals Trust a confirmé plus tard que les visiteurs n’avaient pas accès à l’aile Gledhow.

L’unité est l’endroit où se trouve la majorité de la maternité – y compris la salle d’accouchement – ainsi que certains services respiratoires et de deuil.

Farooq a été saisi par des agents, qui ont trouvé un explosif improvisé dans une voiture à proximité.

Il a été détenu pour interrogatoire et le CPS a autorisé jeudi des accusations en vertu de la loi sur le terrorisme, en plus des infractions liées aux explosifs et aux armes à feu.

Farooq a été accusé d’avoir participé à la préparation d’un acte de terrorisme, de possession d’une fausse arme à feu et de détention d’un explosif dans l’intention de mettre en danger la vie ou des biens.

Il a été placé en détention provisoire et comparaîtra vendredi devant le tribunal de première instance de Westminster par liaison vidéo.

Le surintendant en chef détective James Dunkerley, chef de la police antiterroriste du Nord-Est, a déclaré: «Nous comprenons que les gens peuvent avoir des inquiétudes après l’arrestation de la semaine dernière et les accusations qui en résultent.

“Pour la police antiterroriste et ses partenaires, la sécurité publique reste notre priorité à tout moment et une enquête approfondie et approfondie a conduit aux accusations portées aujourd’hui.

“Ces enquêtes ont confirmé notre évaluation initiale selon laquelle il s’agissait d’un incident isolé.

“Nous sommes convaincus qu’il n’y a actuellement aucune preuve d’un risque accru pour le public, au sein de nos communautés ou du domaine hospitalier britannique, dans le cadre de cette enquête.”

DC Supt Dunkerley a déclaré que le niveau de menace au Royaume-Uni reste cependant “substantiel”.

Il a ajouté: “L’histoire nous a montré que nous ne pouvons pas nous permettre d’être complaisants.

“La vigilance du public est inestimable pour soutenir les efforts de la police antiterroriste et de ses partenaires pour protéger nos communautés contre les dommages.

« Chaque année, des milliers de rapports du public aident la police à réagir rapidement à une activité potentiellement suspecte.

“Si vous voyez ou entendez quelque chose qui ne semble pas correct, faites confiance à votre instinct et agissez en signalant la police en toute confidentialité sur gov.uk/ACT. En cas d’urgence, composez toujours le 999.”