Un suspect survivant d’un coup de couteau de masse a peut-être été repéré sur la nation crie de James Smith: GRC

La GRC a envoyé une alerte demandant aux résidents de la nation crie de James Smith de s’abriter sur place après un rapport faisant état d’une éventuelle observation du suspect de meurtre de masse Myles Sanderson.

Des sources disent à CBC qu’il y a une forte présence policière dans la réserve alors que la police continue de rechercher Sanderson, qui est accusé de meurtre avec son frère décédé, Damien Sanderson, 31 ans, en lien avec les coups de couteau de masse qui ont fait 10 morts et 18 blessés. dans la région de la nation crie de James Smith et du village voisin de Weldon, Sask.

Ces décomptes n’incluent pas les suspects.

Kirby Constant, un membre de James Smith vivant à Prince Albert, a déclaré à CBC News qu’il y avait une réunion communautaire dans la réserve à 11 h HNC mardi.

La police présente à la réunion s’est précipitée peu de temps avant que l’alerte publique informant les résidents de s’abriter sur place ne soit émise.

Plus tôt dans l’enquête, la police croyait que le suspect se trouvait peut-être à Regina.

La police avait reçu un rapport dimanche selon lequel le véhicule que le suspect était censé conduire – un Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation 119 MPI – avait été repéré à Regina.

Damien Sanderson a été retrouvé mort lundi avec des blessures qui ne semblaient pas s’être auto-infligées, selon la GRC.

REGARDER | L’ancien gendarme dit que la police enquêtant sur les meurtres doit élargir son filet pour trouver le principal suspect

La mort de Damien Sanderson modifie l’enquête policière de la Saskatchewan, selon l’ancien gendarme La police enquêtant sur des meurtres dans les régions rurales de la Saskatchewan doit élargir son filet pour retrouver Myles Sanderson, car il pourrait obtenir de l’aide, a déclaré l’ancienne agente de la GRC Sherry Benson-Podolchuk. La police de la Saskatchewan, de l’Alberta et du Manitoba recherchait les Sanderson après que les attaques aient déclenché une alerte aux personnes dangereuses dimanche matin.

Myles Sanderson fait face à trois chefs d’accusation de meurtre au premier degré, ainsi que de tentative de meurtre et d’introduction par effraction.

Selon la police, il pourrait avoir été blessé, mais cela n’a pas été confirmé.

Avant qu’il ne fasse l’objet d’une perquisition multiprovinciale, Échec au crime avait émis une alerte pour Myles qui était considéré comme illégalement en liberté.

Les documents de la Commission des libérations conditionnelles du Canada montrent qu’en deux décennies, il a accumulé 59 condamnations pour des crimes, notamment des voies de fait, des voies de fait avec une arme, des voies de fait contre un policier, des menaces et des vols qualifiés.

Il s’est vu interdire à vie les armes prohibées en raison de son comportement violent.

La GRC de la Saskatchewan continue de rechercher Myles Sanderson, qui mesure six pieds un pouce et pèse 240 livres, a les cheveux noirs et les yeux bruns. (GRC de la Saskatchewan/La Presse canadienne)

CBC News a confirmé mardi qu’Earl Burns Sr., un ancien combattant, faisait partie des personnes décédées.

La Saskatchewan First Nations Veterans Association a envoyé ses condoléances à la famille Burns après son décès.

Lundi, la Saskatchewan Health Authority a déclaré que les hôpitaux n’étaient plus dans un code orange, qui a été annoncé dimanche à la suite de l’afflux de patients critiques à la suite du déchaînement de coups de couteau.

Il a également indiqué que 13 patients étaient toujours hospitalisés, dont quatre dans un état critique et neuf dans un état stable. Quatre ont été relaxés.

La Nation crie de James Smith demande des dons

La Nation crie de James Smith et les communautés sœurs des Premières Nations demandent des dons en nourriture et en argent à la suite des attaques massives au couteau.

Dans une lettre ouverte partagée sur les réseaux sociaux, la Nation crie, aux côtés des chefs et du conseil de la bande Peter Chapman et de la bande Chakastaypasin, a demandé de la nourriture, de l’argent et de la vaisselle et des couverts jetables.

Des véhicules de la Gendarmerie royale du Canada patrouillent dans la nation crie de James Smith après avoir aperçu le suspect restant dans les coups de couteau survenus dans la réserve et dans la ville voisine de Weldon, en Saskatchewan. (Lars Hagberg/AFP via Getty Images)

Le groupe de communautés des Premières Nations a déclaré l’état d’urgence dimanche midi.

Les dons pour la Nation crie peuvent être remis au gymnase de l’école communautaire Bernard Constant.

Il a demandé que tous les dons monétaires soient donnés sous forme de cartes-cadeaux, de chèques ou d’espèces et que les dons soient enregistrés.

Universités, écoles changent de fonctionnement

L’Université de la Saskatchewan à Saskatoon a déclaré dans une déclaration lundi il reporterait certains grands rassemblements sur les campus, y compris certains événements de la semaine d’accueil prévus mardi, “par respect pour ces communautés et pour le fait que la situation reste une urgence”.

Il a déclaré qu’il offrirait un soutien aux étudiants, au personnel et aux professeurs ayant des liens avec la nation crie de James Smith et ouvrirait les portes du centre étudiant Gordon Oakes Red Bear en tant que «lieu de rassemblement sûr» pour la communauté du campus.

Les actes de violence tragiques de la fin de semaine dernière à la nation crie de James Smith et au village de Weldon auront un impact profond sur notre province et notre pays.https:// t.co/nnpzVSFhB1 —@usask

L’Université de Regina a déclaré mardi dans un courriel qu’elle avait renforcé la sécurité sur le campus et veillé à ce que les portes des dortoirs ne soient accessibles que par une entrée à clé.

Les deux douzaines d’écoles de la division scolaire du nord-ouest de la Saskatchewan étaient « en attente et sécurisées », a déclaré le directeur de l’éducation Duane Haulk dans un courriel : « Avec un suspect toujours en liberté, nous serons hyper vigilants pour maintenir la sécurité des élèves, des enseignants et de l’école. Personnel.”

Plus tard mardi, le conseil scolaire a mis fin à sa précaution de maintien et de sécurité et reprend ses activités normalement.

Les conseils scolaires catholiques et publics de Saskatoon fonctionnent comme d’habitude avec des soutiens pour les personnes touchées.

Le conseil scolaire public de Regina a déclaré qu’il prenait des mesures pour “s’assurer que les procédures de sécurité de nos écoles sont suivies”, mais a ajouté que la police de Regina ne pense pas qu’il y ait une raison de modifier les opérations.

Les universités et les commissions scolaires ont offert leurs condoléances et leurs prières dans leurs déclarations et leurs courriels aux personnes touchées.