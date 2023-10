Un suspect rwandais du génocide accusé d’avoir brûlé vif des enfants arrêté par la police néerlandaise

Un ancien responsable militaire accusé d’avoir joué un rôle clé dans le massacre de près de 30 000 personnes pendant le génocide rwandais a été arrêté aux Pays-Bas.

Les procureurs néerlandais ont déclaré que la police avait arrêté mardi Pierre-Claver Karangwa, 67 ans, dans le cadre d’une enquête sur son rôle dans l’affaire. Génocide de 1994.

Il était soupçonné d’être impliqué dans l’incendie d’une maison dans laquelle se trouvaient des dizaines de femmes et d’enfants, ont-ils indiqué.

Le Rwanda a accusé M. Karangwa d’avoir joué un rôle central dans le massacre de près de 30 000 Tutsis dans la paroisse de Mugina, près de la capitale rwandaise Kigali, en avril 1994, et a demandé son extradition en 2012.

M. Karangwa, qui vit aux Pays-Bas depuis 1998, s’est vu retirer la nationalité néerlandaise suite aux accusations de génocide, ouvrant théoriquement la voie à son extradition.

En décembre dernier, lors d’un procès concernant son éventuel retour au Rwanda, M. Karangwa s’est déclaré innocent des crimes dont il était accusé.

Environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés sont morts pendant le génocide – Getty/Mirrorpix

En juin, la Cour suprême des Pays-Bas a déclaré qu’il ne pouvait pas être extradé pour répondre à des accusations de crimes contre l’humanité, car il était un homme politique de l’opposition et qu’il risquait de ne pas bénéficier d’un procès équitable.

Cette décision a conduit à une enquête néerlandaise dans un pays où les suspects de crimes internationaux peuvent être poursuivis s’ils ont la nationalité néerlandaise ou vivent aux Pays-Bas.

Les Pays-Bas ont essayé et condamné d’autres suspects du génocide rwandais auparavant sous juridiction universelle, et a extradé trois suspects de génocide pour qu’ils soient jugés à Kigali depuis 2016.

On estime que 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été tués. tué pendant le génocide au Rwanda, qui a été orchestré par un gouvernement hutu extrémiste et exécuté par des responsables locaux et des citoyens ordinaires.

Des gens préparent des cercueils contenant les restes nouvellement découverts de 84 437 victimes en 2019 – AFP/Yasuyoshi Chiba

Après son arrestation mardi dans la municipalité d’Ermelo, les procureurs néerlandais ont lié M. Karangwa au meurtre de milliers de personnes « lors d’une attaque contre une paroisse de Mugina » il y a près de trois décennies.

« Après cette attaque, des dizaines de femmes et d’enfants ont été chassés jusqu’à une maison, où ils ont été brûlés vifs », ont-ils déclaré.

« L’ancien officier de l’armée arrêté aujourd’hui est spécifiquement soupçonné d’être impliqué dans l’incendie de cette maison. »

L’année dernière, les procureurs ont déclaré qu’il avait fourni l’essence de l’incendie, citant des témoignages oculaires.

