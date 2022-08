Un ressortissant russe soupçonné de blanchir des paiements de rançongiciels en crypto-monnaie pour le compte de cybercriminels ciblant les hôpitaux a été extradé vers les États-Unis par les Pays-Bas. La personne aurait été impliquée dans l’activité criminelle pendant 3 ans avant son arrestation dans la capitale nationale en novembre dernier.

Un blanchisseur d’argent russe présumé remis à la garde des États-Unis par les autorités néerlandaises

Denis Dubnikov, un sujet russe de 29 ans, a été extradé dans la semaine des Pays-Bas vers les États-Unis, où il doit faire face à des accusations de lavation d’argent dans le district de l’État américain, le bureau du procureur américain à Portland et donc le département américain de la Justice (DOJ) a déclaré.

Dubnikov a fait sa première comparution devant le tribunal en semaine et un procès devant jury de cinq jours a commencé normalement en octobre. 4. En août, un jury fédéral à Portland l’a inculpé pour son rôle dans un complot mondial de dissimulation de crypto.

Selon l’acte d’accusation, le Russe et ses complices ont sciemment et sciemment blanchi le produit d’attaques de ransomwares contre des personnes et des organisations, aux États-Unis et dans d’autres pays, entre au moins août 2018 et août 2021.

Les auteurs ont spécifiquement blanchi les paiements de rançon extraits des victimes des attaques de ransomware Ryuk. Premier connu il y a quatre ans, Ryuk pourrait être une variété de code qui crypte les fichiers et tente de supprimer les sauvegardes du système, qui a été couplé à un cluster de ransomware russe. Les hôpitaux et les fournisseurs d’aide aux États-Unis en sont devenus les victimes à la suite de la pandémie de Covid-19.

En juillet 2019, Dubnikov aurait blanchi pas moins de 400 000 $ de rançon Ryuk, a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué. Les personnes impliquées dans le complot ont blanchi au moins 70 millions de dollars au total. S’il est reconnu coupable, le Russe pourrait écoper d’une peine maximale de 29 de prison.

Denis Dubnikov a été arrêté dans la capitale nationale en novembre. 1, 2021. discutant avec les médias russes à l’époque, son avocat Arkady Bukh a allégué qu’il avait été “pratiquement kidnappé” par les forces de l’ordre américaines aux États-Unis mexicains avant d’être transféré en Europe.

Le co-fondateur des plates-formes de mercantilisme Coyote Crypto et Eggchange était le premier contrôle à l’aérodrome de la capitale nationale, partout où il arrivait en vacances, et ainsi placé sur un vol vers la Hollande où il était inactif par les autorités néerlandaises.

La reddition de Dubnikov suit le même développement dans le cas d’Alexander Vinnik, l’opérateur présumé du célèbre échange de crypto-monnaie BTC-e. Vinnik a été apprécié à l’été 2017 dans la ville grecque de Salonique où il est arrivé en vacances d’été avec sa famille. Il était inactif sur un mandat des États-Unis qui l’accuse d’avoir lavé un minimum de 4 milliards de dollars via la plate-forme de crypto-mercantilisme aujourd’hui disparue.

L’informaticien russe a été le 1er bimanuel devant la justice française qui l’a condamné à 5 ans de prison pour dissimulation. Alors qu’il purgeait sa peine en France, Vinnik était venu en Grèce et extradé vers les États-Unis. Le transfert précipité a rendu furieux ses avocats qui pensent qu’il pourrait devenir un « otage » des tensions politiques actuelles autour de la guerre terrestre. Pendant ce temps, Moscou soupçonne Washington de mener une “véritable exploration pour les électeurs russes”.

