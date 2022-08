Un suspect russe de bitcoins risque l’extradition des États-Unis via une “tromperie” – avocat

La France a expulsé l’entrepreneur crypto russe Aleksandr Vinnik vers la Grèce, qui pourrait le remettre aux États-Unis, selon son avocat

Aleksandr Vinnik, un entrepreneur russe de crypto-monnaie soupçonné de fraude à la fois en Russie et aux États-Unis, a été envoyé en Grèce, a déclaré jeudi son avocat français aux médias russes. Frédéric Belo pense que cette décision pourrait faire partie d’un plan élaboré visant à terme à extrader son client vers l’Amérique.

Vinnik, un expert russe de la technologie blockchain, a été arrêté en Grèce en 2017 à la demande du gouvernement américain, qui l’a accusé d’avoir blanchi entre 4 et 9 milliards de dollars via la plateforme de trading de crypto-monnaie BTC-e, aujourd’hui disparue.

En 2019, la Cour suprême grecque a ordonné l’extradition de Vinnik vers la France, où il a également été accusé de blanchiment d’argent. L’homme a ensuite été reconnu coupable et condamné à cinq ans de prison. Sa peine de prison s’est terminée fin juin, mais les autorités françaises ont refusé de le laisser libre, malgré les supplications de son avocat.

Les autorités françaises auraient prévu de “secrètement” le restituer à la Grèce fin juin, mais la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a bloqué cette décision, a déclaré Belo à l’agence de presse RIA Novosti.

Jeudi, il a été placé sur un vol à destination de la Grèce, a précisé l’avocat. À la mi-juin, les États-Unis ont retiré leur demande d’extradition de Vinnik, qui avait été déposée auprès des autorités françaises, ouvrant la voie à son expulsion vers la Grèce. Cependant, selon Belo, cela pourrait avoir fait partie d’un processus élaboré “manœuvre trompeuse” qui finirait par voir l’entrepreneur russe remis aux États-Unis.

“La Grèce pourrait potentiellement extrader Vinnik aux États-Unis, en Californie, à San Francisco dans un court délai”, dit Belo.

Si Athènes accède à la demande d’extradition de Washington, Vinnik risque jusqu’à 55 ans derrière les barreaux. Le suspect a nié tout acte répréhensible, affirmant que l’affaire contre lui n’était rien d’autre qu’un montage américain.

Vinnik a dit plus tôt à ses avocats qu’il aimerait être extradé vers la Russie et jugé là-bas, pour être proche de sa famille. Il s’est également dit prêt à coopérer avec les enquêteurs russes. Les autorités de Moscou le soupçonnent d’avoir obtenu illégalement 750 millions de roubles (12,2 millions de dollars) par “fraude informatique” et volé 600 000 roubles (9 780 $).

En 2018, Vinnik a affirmé qu’il pouvait faire la lumière sur d’autres crimes impliquant des crypto-monnaies, ajoutant que la divulgation de telles informations pourrait mettre sa vie en danger.