Un suspect qui a tenté de pénétrer dans le bureau du FBI décède dans une impasse

WILMINGTON, Ohio (AP) – Les autorités enquêtent sur les motivations d’un homme armé qui, selon elles, a tenté de pénétrer dans le bureau du FBI à Cincinnati, s’est enfui et est décédé quelques heures plus tard dans une impasse rurale avec les forces de l’ordre, une affaire se déroulant alors que le FBI avertit les agents de prendre des précautions supplémentaires face à l’augmentation des menaces des médias sociaux pour ses employés et ses installations.

Les responsables ont mis en garde contre une augmentation des menaces contre les agents fédéraux dans les jours qui ont suivi une perquisition dans le domaine Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump en Floride.

Dans l’affaire Cincinnati, des responsables ont déclaré qu’un homme avait tenté de pénétrer dans la zone de contrôle des visiteurs au bureau du FBI jeudi matin et s’était enfui lorsque des agents l’ont confronté. Il a ensuite été repéré par un soldat de l’État le long de l’Interstate 71 et a tiré des coups de feu alors que le soldat le poursuivait, a déclaré le lieutenant Nathan Dennis, porte-parole de l’Ohio State Highway Patrol.

Le suspect est finalement sorti de sa voiture sur une route rurale, a échangé des coups de feu avec la police et a été blessé, a déclaré Dennis. Personne d’autre n’a été blessé.

Les tentatives de négociations ont échoué et la police a tenté en vain d’utiliser des “tactiques moins létales” non spécifiées, mais le suspect a été abattu alors qu’il levait une arme vers les agents, a déclaré Dennis. L’homme est décédé sur les lieux.

Dennis a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter jeudi si le suspect avait dit quoi que ce soit aux agents pendant l’affrontement.

L’homme aurait été à Washington dans les jours qui ont précédé l’insurrection du 6 janvier 2021 et aurait pu être présent au Capitole le jour de l’attaque, selon un responsable de l’application des lois informé de la question. Le responsable n’a pas pu discuter publiquement des détails de l’enquête et a parlé sous couvert d’anonymat.

Le suspect a été identifié comme étant Ricky Shiffer, 42 ans, selon le responsable de l’application des lois. Il n’a été accusé d’aucun crime lié à l’attaque du 6 janvier, a déclaré le responsable. Les enquêteurs fédéraux examinent si Shiffer a pu avoir des liens avec des groupes d’extrême droite, y compris les Proud Boys, a déclaré le responsable.

Il y a eu ces derniers jours des menaces croissantes contre des agents et des bureaux du FBI à travers le pays après que des agents fédéraux ont exécuté un mandat de perquisition à Mar-a-Lago. Sur Gab, un site de médias sociaux populaire auprès des suprématistes blancs et des antisémites, les utilisateurs ont averti qu’ils se préparaient à une révolution armée.

Les responsables fédéraux ont également suivi un éventail d’autres bavardages préoccupants sur Gab et d’autres plateformes menaçant de violence contre des agents fédéraux. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a dénoncé les menaces alors qu’il visitait un autre bureau du FBI dans le Nebraska mercredi.

“La violence contre les forces de l’ordre n’est pas la réponse, peu importe contre qui vous êtes en colère”, a déclaré Wray mercredi à Omaha.

Mercredi, le FBI a également averti ses agents d’éviter les manifestants potentiels et de s’assurer que leurs cartes-clés de sécurité ne sont «pas visibles en dehors de l’espace du FBI», citant une augmentation des menaces des médias sociaux contre le personnel et les installations du bureau.

L’avertissement ne mentionnait pas spécifiquement la perquisition de Mar-a-Lago cette semaine, mais attribuait les menaces en ligne aux “rapports récents des médias sur les activités d’enquête du FBI”.

Welsh-Huggins a rapporté de Columbus, Ohio. Les rédacteurs de l’Associated Press Michael Balsamo à Washington et Jim Mustian à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Andrew Welsh-huggins et Patrick Orsagos, The Associated Press