Un suspect portant un chapeau Maga arrêté alors qu’un homme a été abattu lors d’une manifestation contre la statue du conquistador

Un homme photographié portant un Maga Hat a été arrêté à Nouveau Mexique pour avoir tiré sur un manifestant lors d’une manifestation contre l’installation d’une statue du controversé conquistador espagnol Juan de Oñate.

Le tireur présumé, identifié comme étant Ryan Martinez, 23 ans, avait auparavant injurié les manifestants et les forces de l’ordre lui avaient dit de partir.

Une vidéo capturée par des spectateurs montrait un homme sautant un petit mur et se dirigeant vers la foule tandis que d’autres l’attrapaient. C’est à ce moment-là qu’il a sorti une arme de sa ceinture et a tiré un seul coup de feu avant de s’enfuir.

On pouvait entendre une personne dire : « Aidez-moi ! Aide-moi! » après avoir reçu une balle dans le haut du torse. Le blessé a été transporté vers un hôpital voisin et n’a pas encore été identifié.

Plus d’une vingtaine de véhicules des forces de l’ordre sont intervenus sur les lieux et un suspect a été placé en garde à vue. Le motif de la fusillade n’est pas clair, ont indiqué les autorités.

Oñate est une figure controversée de l’histoire du Nouveau-Mexique depuis des générations, des militants ciblant des statues et autres portraits de l’Espagnol pour son traitement brutal envers les Amérindiens lors de la conquête de son pays.

07h00 , Namita Singh

Le shérif du comté a exprimé ses inquiétudes en matière de sécurité publique concernant l’installation de la statue

06:32 , Namita Singh

Avant la fusillade de jeudi, les autorités du comté avaient déjà pris la décision de reporter l’installation d’une statue du conquistador espagnol Juan de Oñate pour des raisons de sécurité publique.

Le shérif Billy Merrifield a déclaré qu’il était reconnaissant envers les commissaires du comté qui ont décidé de ne pas ériger la statue. Cependant, malgré le report, les gens sont quand même venus sur place avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « pas aujourd’hui Oñate » et « célébrez la résistance, pas les conquistadores ».

Exprimant sa détresse face à la fusillade, le shérif a déclaré : « Une fois de plus, le plus triste dans tout cela est que nous avons un autre incident de violence armée. »

Il a refusé de répondre à toute question, affirmant que la police de l’État du Nouveau-Mexique s’occupait de la scène du crime et de l’enquête. La police n’a pas non plus publié de déclaration concernant les accusations portées contre le suspect en détention, qui s’appelle Ryan Martinez, 23 ans.

Un répartiteur, qui n’était pas autorisé à divulguer aucune information, a déclaré que des détails supplémentaires devraient être divulgués plus tard dans la nuit de jeudi ou vendredi.

06:09 , Namita Singh

Qui est le conquistador espagnol controversé Juan de Oñate

05:57 , Namita Singh

Le chaos a éclaté jeudi lorsqu’un coup de feu a retenti lors d’une manifestation dans le nord du Nouveau-Mexique où les autorités prévoyaient d’installer une statue du conquistador espagnol Juan de Oñate, un événement que les autorités du comté avaient déjà reporté en prévision d’une montée des tensions.

Oñate est une figure controversée de l’histoire du Nouveau-Mexique depuis des générations, des militants ciblant la statue et d’autres portraits de l’Espagnol pour son traitement oppressif et parfois brutal des Amérindiens lors de la conquête par son pays de ce qui est aujourd’hui le sud-ouest des États-Unis.

Certains Hispaniques ont désigné la statue comme un symbole de leur héritage.

Oñate, arrivé dans l’actuel Nouveau-Mexique en 1598, a divisé les opinions entre les communautés – célébré par certains comme une figure paternelle culturelle, mais condamné par d’autres pour sa brutalité.

Pour les Amérindiens, Oñate est connu pour avoir ordonné que les pieds droits soient coupés à 24 guerriers tribaux captifs après que ses soldats ont pris d’assaut la « ville céleste » au sommet de la mesa d’Acoma Pueblo. Cette attaque aurait été précipitée par le meurtre du neveu d’Onate.

En 1998, quelqu’un a scié le pied droit de la statue.

La fusillade au Nouveau-Mexique est la deuxième fusillade lors d’une manifestation contre une statue d’Oñate. La première s’est produite en juin 2020 devant le musée d’Alburquerque, à Albuquerque, lorsque des manifestants ont tenté de démolir une autre représentation du conquistador.

Un affrontement avait éclaté entre des manifestants et un groupe d’hommes armés qui tentaient de protéger le monument de bronze. Les manifestants ont ensuite enroulé une chaîne autour et tiré dessus à plusieurs reprises.

Que s’est-il passé sur le lieu de la fusillade ?

05h40 , Namita Singh

La fusillade au Nouveau-Mexique s’est produite alors que manifestants et contre-manifestants s’attardaient après l’annulation d’un projet d’installation d’un monument représentant Juan de Oñate.

Les manifestants sont arrivés mardi et ont dressé leurs tentes. Ils déposèrent des offrandes sur et autour du piédestal vide à Oñate : des poteries, des tiges de maïs, des bougies votives, un panier de légumes. Les banderoles disaient « pas aujourd’hui Oñate » et « célébrons la résistance, pas les conquistadores ».

« L’homme qui a ensuite dégainé et tiré avec une arme à feu a juré lors de disputes avec les manifestants et les forces de l’ordre lui ont dit de partir. Une vidéo capturée par des spectateurs montrait l’homme sautant un petit mur et se dirigeant vers la foule tandis que d’autres l’attrapaient.

Des images en ligne ont montré une lutte entre les manifestants et l’homme portant le chapeau Maga, qui est ensuite tombé par-dessus une barricade, a sorti une arme à feu et a tiré, provoquant la dispersion des personnes rassemblées.

La fusillade s’est produite juste devant les portes des bureaux du comté, qui comprennent les bureaux du shérif. Plus de 20 véhicules des forces de l’ordre sont intervenus, encombrant une route de la ville espagnole qui surplombe la haute vallée du Rio Grande, et un suspect a été immédiatement arrêté.

Un suspect portant un chapeau Maga arrêté après qu’un manifestant ait été abattu lors d’une manifestation

05h15 , Namita Singh

Un homme photographié plus tôt portant un Maga Hat a été arrêté à Nouveau Mexique pour avoir tiré sur un manifestant lors d’une manifestation contre une statue controversée d’un conquistador espagnol.

Les responsables du shérif du comté de Rio Arriba ont déclaré que Ryan Martinez, 23 ans, avait été arrêté en lien avec la fusillade, qui a eu lieu devant les bureaux du comté de la ville d’Española.

Des photos et des vidéos montraient un homme brandissant une arme à feu. Le même homme portait plus tôt un chapeau rouge portant les mots « Make America Great Again ».

Un homme abattu alors que la colère s’échauffe à propos de la statue du conquistador espagnol

05:08 , Namita Singh

Le chaos a éclaté jeudi lorsqu’un coup de feu a retenti lors d’une manifestation dans le nord du Nouveau-Mexique où les autorités prévoyaient d’installer une statue du conquistador espagnol Juan de Onate, un événement que les autorités du comté avaient déjà reporté en prévision d’une montée des tensions.

Un homme a été touché par les tirs et transporté d’urgence à l’hôpital.

La victime, dont l’identité n’a pas encore été révélée, a pu être entendue dire : « Aidez-moi ! Aide-moi! » et « Je ne peux pas respirer », après qu’il ait été abattu.

Il s’était auparavant identifié comme Amérindien auprès d’un photographe de Le journal d’Albuquerque peu avant l’incident.

Les autorités ont déclaré que le motif de la fusillade n’était pas clair.

04:23 , Namita Singh

