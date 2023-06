Un suspect poignardé français accusé de tentative de meurtre alors que les tout-petits blessés restent hospitalisés

PARIS (AP) – Les juges français ont prononcé samedi des accusations préliminaires de tentative de meurtre contre un homme soupçonné d’avoir poignardé quatre jeunes enfants et deux adultes dans un parc des Alpes françaises.

Le suspect est un réfugié syrien de 31 ans résidant de manière permanente en Suède. Son nom n’a pas été dévoilé.

La procureure principale, Line Bonnet-Mathis, a déclaré que l’homme avait été présenté samedi aux juges d’instruction de la ville lacustre d’Annecy et avait remis les charges. Il est en garde à vue dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Le procureur a déclaré que les victimes ne sont plus dans un état mettant leur vie en danger après l’attaque de jeudi.

CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

PARIS (AP) – L’homme soupçonné d’avoir poignardé quatre jeunes enfants et deux adultes dans un parc des Alpes françaises fait face à des accusations potentielles samedi, après une attaque qui s’est répercutée dans toute la France et au-delà.

Les enfants, âgés de 22 mois à 3 ans, restent hospitalisés, mais le président français a exprimé l’espoir après avoir parlé à leurs médecins vendredi que leur état continuerait à s’améliorer.

Les six victimes venaient de quatre pays différents : la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et le Portugal.

Le suspect, un réfugié politique syrien de 31 ans ayant le statut de résident permanent en Suède, devait comparaître samedi devant un juge, selon des responsables locaux. La procureure régionale, Line Bonnet-Mathis, devait donner une conférence de presse plus tard dans la journée.

La police a arrêté le suspect dans le parc au bord du lac de la ville d’Annecy après que des passants – notamment un pèlerin catholique qui a frappé à plusieurs reprises l’agresseur avec son sac à dos – ont cherché à le dissuader.

Le motif de l’attaque sauvage de jeudi, dans et autour d’une aire de jeux, est resté inexpliqué. Le procureur a déclaré que cela ne semblait pas être lié au terrorisme.

Le président français Emmanuel Macron a rendu visite vendredi aux victimes et à leurs familles, aux premiers intervenants et aux témoins.

Macron a déclaré que deux jeunes cousins ​​français qui étaient les plus gravement blessés se sont stabilisés et que les médecins étaient « très confiants ».

La jeune fille britannique blessée « est réveillée, elle regarde la télévision », a ajouté Macron. Une Néerlandaise blessée s’est également améliorée et un adulte grièvement blessé – qui a été à la fois poignardé et blessé par un coup de feu tiré par la police alors qu’ils détenaient l’agresseur présumé – reprend conscience, a déclaré Macron.

L’adulte grièvement blessé a été soigné à Annecy. Le ministère portugais des Affaires étrangères a déclaré qu’il était portugais et « maintenant hors de danger ». Il a été blessé « en essayant d’empêcher l’agresseur de fuir la police », a-t-il ajouté. Le deuxième adulte blessé est sorti de l’hôpital, son coude gauche bandé.

Le pèlerin, Henri, un jeune de 24 ans qui effectue une visite à pied et en auto-stop de neuf mois des cathédrales de France, a déclaré qu’il était parti pour une autre abbaye lorsque l’horreur s’est déroulée devant lui. L’agresseur l’a frappé, mais Henri a tenu bon et a utilisé un lourd sac à dos qu’il portait pour se balancer vers l’agresseur.

Le père d’Henri a déclaré que son fils « m’a dit que le Syrien était incohérent, disant plein de choses étranges dans différentes langues, invoquant son père, sa mère, tous les dieux ».

Le profil du suspect a alimenté de nouvelles critiques de la part d’hommes politiques d’extrême droite et conservateurs à propos des politiques migratoires françaises. Mais les autorités ont noté que le suspect était entré légalement en France, car il avait le statut de résident permanent en Suède. La Suède et la France sont toutes deux membres de l’UE et de la zone de voyage sans frontières de l’Europe.

Il a demandé l’asile en France l’année dernière et s’est vu refuser quelques jours avant l’attentat, au motif qu’il avait déjà obtenu l’asile en Suède en 2013, a indiqué le ministre français de l’Intérieur.