Un suspect poignardé avait auparavant menacé la police belge

BRUXELLES – Les autorités belges ont déclaré vendredi matin qu’un agresseur solitaire qui avait tué un policier et en avait blessé un autre lors d’une attaque au couteau faisant l’objet d’une enquête car une possible attaque liée au terrorisme s’était rendu plus tôt dans un poste de police pour exprimer sa haine à leur égard.