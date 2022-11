Un suspect poignardé avait auparavant menacé la police belge

BRUXELLES (AP) – Les autorités belges ont déclaré vendredi matin qu’un agresseur solitaire qui avait tué un policier et en avait blessé un autre lors d’une attaque au couteau faisant l’objet d’une enquête car une possible attaque liée au terrorisme s’était rendu plus tôt dans un poste de police pour exprimer sa haine à leur égard.

La porte-parole du procureur de Bruxelles, Sarah Durant, a déclaré que le suspect avait fait des “remarques déséquilibrées” lors d’une discussion avec des officiers quelques heures avant l’attaque. Comme il a volontairement demandé une aide psychologique, il n’a pas été arrêté et a été envoyé à l’hôpital, qu’il a quitté peu après.

Après les coups de couteau, le suspect a été presque immédiatement abattu par un autre policier qui s’était précipité sur les lieux. Blessé, il a été transporté à l’hôpital.

Eric Van der Sypt, du parquet fédéral, a déclaré que les enquêteurs cherchaient à savoir si l’attaque avait eu lieu dans un “contexte terroriste”. Le bureau du procureur fédéral a déclaré à l’Associated Press qu’il avait repris l’affaire parce qu’il y avait “un soupçon d’attaque terroriste”.

Selon les médias belges, l’attaquant a crié “Allahu akbar”, l’expression arabe pour “Dieu est grand”, lors de l’attaque, qui s’est produite vers 19h15 jeudi.

Les autorités belges ont maintenu le niveau global de menace terroriste à 2 sur 4 possibles, ce qui signifie que le risque d’attentat était “moyen”.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a publié un message de condoléances à la famille et aux amis de l’officier décédé.

“Nos policiers risquent leur vie chaque jour pour assurer la sécurité de nos citoyens”, a-t-il déclaré. “La tragédie d’aujourd’hui le démontre une fois de plus.”

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a déclaré qu’elle était en contact avec le maire de Bruxelles, le préfet de police et les services de sécurité pour coordonner la réponse à l’attaque. “Une telle violence contre notre peuple est inacceptable”, a-t-elle déclaré.

Les autorités ont été immédiatement critiquées pour ne pas avoir arrêté le suspect lorsqu’il a proféré ses premières menaces à la police tôt jeudi, mais Durant a déclaré que les procédures stipulaient qu’il devait être emmené par la police à l’hôpital car il avait lui-même demandé une aide psychologique.

“La police est restée là jusqu’à ce que le personnel de l’hôpital prenne le relais”, a-t-elle déclaré. Quelques heures plus tard, lorsque la police a vérifié où il se trouvait, “il semble que la personne avait quitté l’hôpital”.

L’attaque a touché une corde sensible dans un pays qui a été frappé par plusieurs attentats terroristes au cours de la dernière décennie, notamment des attentats-suicides en 2016 qui ont tué 32 personnes et blessé des centaines d’autres dans le métro et l’aéroport de Bruxelles.

Raf Casert et Sam Petrequin, The Associated Press