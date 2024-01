Un suspect poignardé à New York déconcerte les voisins qui se souviennent de Jermain Rigueur comme d’un “jeune homme aimant” sans antécédents de problèmes

Métro





Le modeste agent d’accueil de l’hôpital de New York, accusé jeudi d’une série de coups de couteau au hasard, n’avait ni casier judiciaire ni antécédents de maladie mentale. — laissant les voisins et les flics essayer de comprendre ce qui aurait pu le faire craquer.

Jermain Rigueur, 27 ans, un ancien résident de Long Island qui travaillait à l’hôpital Woodhull de Bedford-Stuyvesant, aurait attaqué un grand-père de 61 ans avec un couteau de chasse le 8 janvier – puis s’en serait pris à au moins quatre autres victimes mardi et mercredi. avant d’être arrêté par la police.

«Je ne peux pas croire ça. Je ne pense pas qu’il en serait capable », a déclaré Cherise Broadus, policière à la retraite du NYPD, qui vit à côté du ranch surélevé à Wyandanch où Rigueur a grandi.

“Jermain a toujours été un jeune homme très aimant”, a déclaré Broadus, 62 ans, au Post, affirmant qu’elle connaissait le suspect depuis qu’il était enfant et qu’elle l’avait vu grandir.

«Il a toujours été très aimant avec moi. Quand j’ai perdu ma mère, il est venu vers moi et m’a fait un gros câlin », a-t-elle poursuivi.

« Je n’ai jamais rien pensé de tel à son sujet. Je lui ai fait confiance. Il s’occuperait de ma petite-fille.

Jermain Rigueur, 27 ans, est accusé de tentative de meurtre, d’agression et de possession d’armes dans le cadre d’une série d’attaques au couteau au hasard dans le Queens qui ont blessé cinq inconnus. Matthieu McDermott

La police n’a pas non plus encore trouvé le motif de cette frénésie effrayante. Rigeur est accusé d’avoir poignardé une femme lors d’une attaque non provoquée à Springfield Gardens juste après minuit mardi, puis d’avoir poignardé deux hommes lors d’incidents distincts mercredi matin avant de poignarder sa cinquième victime connue après une dispute sur la place assise dans un bus.

“Il n’a indiqué aucune raison pour l’attaque”, a déclaré le chef des détectives du NYPD, Joseph Kenny, lors d’un point de presse jeudi.

“Et d’après notre enquête, il semble que le seul incident qui l’a provoqué soit celui dans le bus, où il y a eu une dispute et une dispute à propos d’un siège de bus”, a ajouté Kenny, faisant référence au cinquième coup de couteau, au cours duquel un Un homme de 36 ans a été blessé près du boulevard Parsons et de l’avenue Archer dans le Queens.

Les autres, y compris un possible sixième incident à Brooklyn, « étaient aléatoires », a déclaré Kenny.

Le chef a déclaré que lors de cette attaque, le suspect « faisait les cent pas » avant l’attaque.

La police avait diffusé des images de surveillance du suspect.

“Nous avons des témoins qui ont déclaré qu’il faisait les cent pas dans le wagon auparavant”, a déclaré Kenny. “Il s’est tenu au-dessus de la victime et, alors que les portes du train s’ouvraient sur Flushing Avène, il a plongé le couteau dans la poitrine de sa victime et est simplement descendu du train.”

La police a également déclaré qu’il n’y avait aucune tendance dans le choix des victimes : elles comprenaient à la fois des hommes et des femmes noirs ou hispaniques.

Le commissaire du NYPD, Edward Caban, a déclaré que les attaques non provoquées avaient fait sortir les flics en force.

« Un criminel violent est hors de nos rues grâce au bon vieux travail policier », a-t-il déclaré. “En fin de compte, il s’agissait d’un travail de détective de base — traquer des pistes, frapper aux portes. Il s’agissait de se promener dans les quartiers et de parler aux gens, d’interroger des témoins et de faire du démarchage vidéo.

Les images de surveillance montrent la victime d’une attaque aléatoire au couteau à l’intérieur d’un pressing du boulevard Guy R. Brewer. fourni

La police a déclaré que les démarches avaient porté leurs fruits lorsque Les détectives ont pu retrouver les images des caméras de surveillance qui ont capturé le suspect alors qu’il entrait dans la maison bifamiliale en Jamaïque où il vivait.

“L’homme portait les mêmes vêtements et baskets que lors des attaques au couteau”, a déclaré Kenny aux journalistes. “Il portait également le même sac à dos et il portait également ce cordon distinctif autour du cou.”

Le cordon était la carte d’identité de l’hôpital Woodhull de Rigueur, selon les autorités.

Rigueur a été accusé de trois chefs de tentative de meurtre, de quatre chefs de voies de fait, d’un chef de tentative de voies de fait et de possession criminelle d’une arme.

La maison située au 133-19, 160th Street, dans le Queens, où Jermain Rigueur, accusé de poignard en série, vivait avec des colocataires. Matthieu McDermott

Kenny a déclaré que la police aura également « éventuellement un motif probable » d’inculper Rigueur lors d’une sixième attaque à Brooklyn mercredi pour le coup de couteau non provoqué d’un cintre de 28 ans dans un train J.

La victime de cette attaque a déclaré jeudi au Post que l’agression avait eu lieu sans préavis.

“J’étais juste assis là, m’occupant de mes propres affaires”, a déclaré Luis Jose Sanchez Medina, marié et père d’une fillette de 7 ans. « Il était assis devant moi. Au prochain arrêt, il se leva, la porte s’ouvrit et il resta là un moment. Puis il m’a poignardé très fort.

« Sans un mot, sans rien dire. Puis il s’est enfui et les portes se sont fermées », a déclaré Medina. « Au prochain arrêt, je suis descendu, je suis tombé par terre et la police est arrivée et m’a emmené à l’hôpital.

“C’était en quelques secondes”, a-t-il déclaré. « Je n’ai pas compris. Je n’ai rien fait. Pas d’explication. Je veux dire, il a essayé de me tuer. Maintenant, j’ai peur de prendre le train. Pas après ça. Je ne veux pas prendre le train.

Jermaine Rigueur, 27 ans, est accusé de tentative de meurtre et d’agression dans le cadre d’une série d’attaques aléatoires au couteau dans le Queens.

Rigueur a été emmené menotté hors du commissariat du 113e arrondissement jeudi après-midi et attend sa mise en accusation au Queens Criminal plus tard dans la soirée.

Il a grandi dans le comté de Suffolk et n’a déménagé que l’année dernière dans la maison bifamiliale en Jamaïque où il vivait avec des colocataires, ont déclaré des amis et des voisins au Post.

Rigueur a accepté un poste d’accueil à Woodhull en novembre, a déclaré Mitchell Katz, président-directeur général de la santé et des hôpitaux de la ville de New York, lors de la conférence de presse de jeudi.

Katz a déclaré qu’une vérification des antécédents de Rigueur n’avait déclenché aucun signal d’alarme puisqu’il n’avait aucun antécédent criminel.

“Il n’a jamais travaillé de manière indépendante chez Woodhull”, a déclaré Katz. « Il était toujours observé à 100 % dans le cadre de son orientation. Son travail consistait à accueillir les patients à leur arrivée et à les diriger vers l’endroit approprié.

Il a indiqué que Rigueur avait été mis en congé administratif.

Il partageait sa maison bifamiliale dans le Queens avec des colocataires.

«J’ai grandi dans ce quartier mais je ne le connais pas», a déclaré un voisin qui s’est identifié uniquement sous le nom de Michelle. “Je ne l’ai jamais vu.”

Une autre voisine, Lynae, a trouvé effrayant que Rigueur vive dans le quartier.

« Nous pensons que nous sommes en sécurité, mais nous ne le sommes pas vraiment », a-t-elle déclaré. «Nous pensons que tout le monde est juste ordinaire, juste une personne ordinaire, puis il y a quelqu’un qui se promène avec un couteau de chasse. C’est juste comme : « Quoi ?

«Je ne me sens plus en sécurité.»

Reportages supplémentaires de Khristina Narizhnaya et Steve Vago











