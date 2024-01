Un suspect poignardé à New York accusé de tentative de meurtre après avoir blessé au moins 5 personnes, selon la police de New York

NEW YORK — Le maire Eric Adams et le commissaire du NYPD félicitent les membres des forces de police de la ville pour avoir rapidement arrêté un présumé coup de couteau en série.

Le suspect est accusé d’avoir agressé cinq personnes et est lié à une éventuelle sixième affaire.

Les hauts gradés de la police ont également réitéré mercredi à quel point chaque coup de couteau était aléatoire, affirmant qu’il n’y avait pas deux victimes partageant un point commun.

Vêtu d’une combinaison blanche en Tyvek, Jermain Rigueur, 27 ans, est resté silencieux à sa sortie du 113e commissariat de police jeudi après-midi et a été transporté au tribunal pour sa mise en accusation.

Les autorités affirment qu’il est l’homme qui s’est livré à une série d’attaques au couteau au hasard, principalement dans le Queens, blessant au moins quatre personnes en neuf jours et le liant également à une agression au couteau à Brooklyn mercredi matin.

“Dieu merci, personne n’a perdu la vie, mais cela a semé de réelles craintes dans toute notre ville”, a déclaré Adams. “Il ne semblait pas qu’il cherchait à s’arrêter de si tôt.”

Les détectives ont déclaré que Riguer venait de déménager dans le Queens depuis le comté de Suffolk, à Long Island, et vivait avec des colocataires dans une maison de Springfield Gardens.

Le commissaire de la police de New York, Edward Caban, a déclaré que la police avait pu le retrouver après avoir reçu une information après avoir lancé une chasse à l’homme dans toute la ville et publié des photos du suspect tenant un couteau.

“Nous sommes heureux d’annoncer que cette menace particulière a pris fin. Un criminel violent a quitté la rue grâce au bon vieux travail de la police”, a déclaré Caban.

Les autorités ont crédité près de 1 000 entretiens et interactions entre la police et des témoins et des New-Yorkais. La ligne d’information de la police a également aidé.

“Nous sommes ici en tant qu’exécutifs de la ville et dirigeants du service de police, mais le véritable mérite revient aux hommes et aux femmes qui frappent aux portes, probablement 1 000 entretiens et interactions avec les New-Yorkais, aux lignes d’assistance téléphonique des New-Yorkais qui J’ai vu les photos qui ont été diffusées pour nous aider”, a déclaré Adams.

“En fin de compte, cela se résumait à un travail de détective de base : rechercher des pistes, frapper aux portes. Il s’agissait de se promener dans les quartiers et de parler aux gens, d’interroger des témoins et de faire du sondage vidéo”, a déclaré Caban. “Et malgré tout cela, restez concentrés sur une chose : mettre fin à cette menace.” Une femme nommée Michelle a déclaré que la police était venue chez elle. Elle habite à quelques maisons du suspect.

“Le 113[th precinct] a fait un excellent travail. Ils avaient leurs gens ici, frappant aux portes, posant les questions qu’ils avaient besoin de poser”, a-t-elle déclaré.

“C’est à environ 20 pieds”, a déclaré le voisin Dave Alexander. « Pas dans vos rêves les plus fous, vous ne pensez que quelque chose comme ça pourrait arriver. »



Briefing du NYPD sur un suspect de poignardage

La police a déclaré que Rigueur n’avait pas d’arrestation antérieure ni d’antécédents de problèmes de santé mentale, ajoutant qu’il travaillait à l’hôpital Woodhull en tant qu’accueil des patients. Il a été vu sur des images de surveillance portant sa carte d’identité d’hôpital à laquelle était attachée une lanière.

Le Dr Mitch Katz, PDG de NYC Health + Hospitals, a déclaré que le suspect avait passé une vérification d’antécédents, ajoutant qu’il était désormais en congé administratif.

“Il a effectué une vérification de ses antécédents et, comme vous l’a dit le chef de la police, il n’avait aucun antécédent. Ainsi, même si nous prenons ses empreintes digitales, son dossier était clair. Il a réussi la vérification de ses antécédents”, a déclaré Katz. “Il ne travaille pour nous que depuis la mi-novembre. Il n’a jamais travaillé de manière indépendante à Woodhull. Il était toujours observé à 100 % dans le cadre de son orientation. Son travail consistait à accueillir les patients à leur arrivée et à les diriger vers l’endroit approprié.” Une victime a déclaré au téléphone à Natalie Duddridge de CBS2 que Rigueur n’avait rien dit avant de le poignarder. La police a déclaré qu’elle ne savait toujours pas pourquoi il voulait provoquer ce chaos.

“Si vous regardez ces victimes, elles comprennent des membres de la communauté afro-américaine, des membres de la communauté hispanique, des hommes et des femmes. Nous ne pensons donc pas qu’il ciblait qui que ce soit en particulier”, a déclaré le chef des détectives de la police de New York, Joseph Kenny.

La police a également déclaré que Rigueur avait indiqué qu’il avait une arme, un couteau de chasse, dans son sac à dos, mais qu’ils ne l’ont pas encore vue, car ils attendent toujours un mandat de perquisition.



Le NYPD partage de nouveaux détails sur la vague de coups de couteau dans le Queens

“C’est effrayant. Je ne savais pas qu’il était… Je pensais qu’il était peut-être plus bas. Je ne savais pas qu’il se trouvait dans notre région”, a déclaré un voisin. “Je suis tellement heureux qu’ils l’aient attrapé.”

Les enquêteurs ont déclaré que la première attaque s’était produite le 8 janvier, lorsqu’un homme de 61 ans avait été poignardé dans le bas du dos sur la 137e Avenue, près de la 157e Rue.

“Dans cet incident, le suspect a en fait ri au visage de la victime après l’avoir poignardée”, a déclaré mercredi le chef des détectives du NYPD, Joe Kenny.

Puis mardi, une femme de 34 ans descendait d’un bus à l’intersection du boulevard Guy Brewer et de la 134e Avenue lorsqu’elle a déclaré qu’un homme parlant du charabia s’était approché d’elle.

Mercredi matin, au même endroit, la police a déclaré qu’un homme de 74 ans emmenant sa femme au travail avait été poignardé dans le dos.

La police a déclaré que le suspect avait poignardé deux autres victimes dans la même heure. D’abord, un homme de 41 ans au coin de la 161e rue, puis un homme de 36 ans qui s’est disputé avec le suspect au sujet d’un siège dans un bus MTA près d’Archer et Parsons.

“Je l’ai vu arriver, et il m’a vu aussi quand je l’ai dépassé. Je l’ai regardé en face et je l’ai dépassé. Et quand je l’ai dépassé, il m’a poignardé”, a déclaré la victime de 41 ans. Amara Kourouma, a déclaré à Natalie Duddridge de CBS New York.

Les cinq victimes devraient se rétablir.

Les enquêteurs pensent que le suspect est également lié à un sixième coup de couteau mercredi dans le train J à Brooklyn, mais des accusations n’ont pas encore été déposées dans cette affaire.

