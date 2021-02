Un suspect plaide coupable devant le tribunal de l’assassinat de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia en 2017

L’un des trois hommes jugés à Malte pour le meurtre de Daphné Caruana Galizia a admis avoir participé à l’assassinat de la journaliste et militante dans un attentat à la voiture piégée près de son domicile en octobre 2017.

Mardi, Vincent Muscat a plaidé coupable du meurtre du journaliste anti-corruption maltais. Muscat ainsi que deux autres, George Degiorgio et son frère Alfred Degiorgio, sont accusés d’avoir planifié et exécuté l’assassinat de Caruana Galizia.

Un quatrième homme, l’homme d’affaires multimillionnaire Yorgen Fenech, a été accusé d’être complice du meurtre, mais nie toute implication.

Les aveux de Muscat ont été notés par le juge président Edwina Grima, qui a souligné la gravité des accusations qu’il admettait. L’accusé a déclaré qu’il n’avait pas besoin de lui relire les accusations.

Son avocat a informé la Cour d’appel pénale la semaine dernière que Muscat souhaitait retirer sa contestation judiciaire aux procureurs dans cette affaire. Les médias locaux rapportent que l’accusé avait tenté d’obtenir une grâce ou une réduction de peine en échange de certaines informations.

Caruana Galizia a été tuée le 16 octobre 2017 lorsqu’une voiture piégée a explosé à l’intérieur de son véhicule. Sa mort a suscité une large condamnation locale et internationale.

La journaliste était réputée pour ses reportages sur la corruption gouvernementale, le népotisme et les allégations de blanchiment d’argent, ainsi que pour les liens entre l’industrie des jeux d’argent en ligne de Malte et le crime organisé.

En 2016 et 2017, Caruana Galizia a enquêté et rapporté un certain nombre d’histoires liées au scandale des Panama Papers qui ont révélé des informations compromettantes sur de nombreuses personnalités à Malte, y compris des politiciens de haut niveau. Elle avait été arrêtée deux fois et faisait face à de nombreuses poursuites en diffamation au moment de son meurtre.

