Un suspect mystérieux abattu devant l’entrée de la CIA est décédé à l’hôpital, selon le FBI – RT USA News

L’homme non identifié abattu par des agents du FBI à l’extérieur de l’entrée du siège de la CIA à Langley, en Virginie, est décédé des suites de ses blessures après avoir été emmené dans un hôpital de la région. La fusillade fait actuellement l’objet d’une enquête.

Le bureau extérieur du FBI à Washington, DC a confirmé la mort du suspect mardi après-midi, près d’un jour après l’incident, ajoutant que, comme l’examen de l’incident est en cours, aucun détail supplémentaire ne sera fourni pour le moment.

« L’examen examinera attentivement les circonstances de la fusillade et collectera toutes les preuves pertinentes de la scène. Comme l’examen se poursuit, nous ne pouvons pas fournir de détails supplémentaires pour le moment. » – FBI Washington Field (@FBIWFO) 4 mai 2021

Le FBI examine chaque fusillade impliquant l’un de ses agents spéciaux, dans un processus qui est « Minutieuse et objective, et menée aussi rapidement que possible dans les circonstances », dit le Bureau.

Pendant plusieurs heures lundi après-midi, l’autoroute du nord de la Virginie menant à la porte d’entrée du complexe de Langley a été bloquée par des voitures de police, alors que la sécurité de l’agence et les forces de l’ordre avaient du mal à faire face à l’homme mystérieux, qui s’est présenté à la porte d’entrée dans un voiture.





Des sources anonymes ont déclaré à Ken Dilanian de NBC que le suspect avait déjà tenté d’entrer dans le complexe et qu’il était peut-être malade mental et en possession d’explosifs. Bien que Dilanian ait des antécédents de liens avec la CIA, rien de tout cela n’a été officiellement vérifié. L’identité du suspect reste également un mystère, mis à part le fait qu’il était un homme.

L’impasse a pris fin lorsque l’homme « Est sorti de son véhicule avec une arme » lundi vers 18 heures, heure locale, selon le FBI, moment auquel les agents l’ont abattu. Les journalistes campés à l’extérieur ont déclaré avoir entendu environ 13 détonations bruyantes. Une ambulance est arrivée peu de temps après.

Toujours connu sous le nom de «Langley» après le manoir qui s’y trouvait autrefois, le George Bush Center for Intelligence – du nom du 41e président américain et ancien directeur de la CIA – est situé dans les forêts pittoresques du nord de la Virginie, à quelques minutes en voiture de Washington, DC et du Pentagone.

