Un suspect mène la police en chasse à St. Charles, s’écrase dans deux véhicules – Shaw Local

Le bureau du shérif du comté de Kane continue de rechercher un suspect qui a mené la police à la poursuite et a heurté deux véhicules dans le secteur des routes Randall et Crane vendredi matin.

Vers 6 h 30, un lieutenant du bureau du shérif du comté de Kane a tenté d’arrêter le conducteur d’un Silver Ford Escape dans la zone sur les routes Randall et Crane, selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Kane.

Le conducteur ne s’est pas arrêté et a continué vers le sud sur Randall Road, tournant vers l’est sur Dean Street, indique le communiqué.

Le conducteur a continué vers l’est sur Dean Street, où il a perdu le contrôle et a heurté deux véhicules inoccupés (un Nissan Rogue et une Chevrolet Aveo) garés du côté est de North 9th Street, selon le communiqué. On ne sait pas si la drogue ou l’alcool ont joué un rôle dans l’accident.

La Chevy Aveo, après avoir été heurtée par la Ford Escape du suspect, s’est retrouvée dans la voie de circulation nord. La voiture de patrouille du lieutenant n’a pas pu s’arrêter pour éviter le véhicule dans la voie de circulation nord et a heurté ce véhicule, causant d’importants dommages au véhicule de patrouille, indique le communiqué.

Aucun blessé n’a été signalé. Le suspect a pris la fuite à pied. Un périmètre a été établi avec des K-9 et une équipe de drones pour déterminer la direction de déplacement du suspect, selon le communiqué.

Si quelqu’un a été témoin ou a des informations concernant l’incident ou des informations sur un suspect potentiel, il lui est demandé d’appeler la division des enquêtes du bureau du shérif du comté de Kane au 630-444-1103.

Les adjoints du shérif du comté de Kane ont été assistés par les détectives du shérif du comté de Kane, l’équipe de drones du comté de Kane, l’équipe K-9 du comté de Kane et les services de police de Saint Charles et de Genève.

L’incident a provoqué le verrouillage de six bâtiments du district scolaire de St.Charles : Richmond Intermediate, Davis Primary, Wild Rose Elementary, Thompson Middle School, Haines Center et le District Administration Building. Les bâtiments restent verrouillés, selon le directeur des communications Scott Harvey.

“Un verrouillage signifie qu’il y a un problème à proximité mais pas de danger imminent à l’intérieur de nos bâtiments de district”, a déclaré Harvey dans un e-mail. « Cependant, les portes sont en outre sécurisées pour empêcher l’entrée extérieure. Les élèves sont amenés à l’intérieur de toutes les activités de plein air et les élèves arrivant à l’école sont autorisés à entrer dans le bâtiment. Aucun visiteur n’est autorisé à entrer dans le bâtiment pendant cette période.

Il a déclaré que le district continuait de communiquer avec les forces de l’ordre locales et informerait les bâtiments et les familles lorsque le district aurait des informations mises à jour à partager.