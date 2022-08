Un suspect jette une brique sur le ventre d’une femme enceinte au centre-ville de Nanaimo

Une femme enceinte a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir été frappée à l’estomac par une brique lancée par une personne en proie à une apparente crise de santé mentale au centre-ville.

Selon la GRC de Nanaimo, l’incident s’est produit vers 15 h 30 le lundi 8 août, après qu’une femme de 37 ans est devenue violente et a commencé à frapper au hasard des gens sur Victoria Crescent. La suspecte a ensuite couru sur Commercial Street jusqu’à Museum Way où elle a jeté une brique sur la victime.

“Il était assez clair que l’individu était dans une crise de santé mentale et causait des troubles dans la rue et à un moment donné, il a ramassé une brique et l’a jetée sur une mère et sa fille”, a déclaré le gendarme de réserve. Gary O’Brien, porte-parole de la GRC de Nanaimo.

La victime, qui se trouvait avec sa fille de quatre ans, a réussi à protéger la fillette de la brique qui a été lancée à environ un mètre de distance.

“Elle a marché devant sa fille, qui aurait peut-être pris le poids de la brique si elle ne l’avait pas fait”, a déclaré O’Brien. “Elle était également assez avancée dans sa grossesse et a été emmenée à l’hôpital.”

Il a déclaré que plusieurs passants avaient pris le contrôle du suspect et, avec l’aide d’un agent de sécurité du centre-ville, avaient réussi à détenir l’individu jusqu’à l’arrivée de la police.

O’Brien a décrit le suspect comme une personne bien connue de la police, mais qui ne peut être identifiée tant que des accusations n’ont pas été officiellement portées. Le suspect demeure en garde à vue et pourrait faire face à une accusation d’agression armée. Aucune date judiciaire n’a été fixée.

La police n’a pas eu de mise à jour sur l’état de la femme enceinte.

agressionBreaking NewsCrimeGRC