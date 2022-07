Un suspect est arrêté dans l’Ohio après le viol d’une fillette de 10 ans

Plus de 7 000 filles âgées de 14 ans ou moins étaient enceintes dans tout le pays en 2013, selon un rapport du Guttmacher Institute, un organisme de recherche qui soutient le droit à l’avortement. Environ la moitié de ces grossesses ont été interrompues par un avortement, selon Guttmacher.

Les propres données de santé publique de l’Ohio ont révélé que plus de 500 filles et femmes de 18 ans et moins ont subi un avortement en 2020.