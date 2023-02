Un suspect en garde à vue après que 2 policiers du Maryland ont été blessés

FALLSTON, Md. (AP) – Un homme soupçonné d’avoir blessé deux policiers du Maryland avec des coups de feu a été arrêté tôt vendredi après avoir fui le véhicule qu’il avait volé à un détective qu’il avait abattu, ont annoncé les autorités.

Les forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales ont encerclé le suspect dans une zone boisée près d’un centre commercial à Fallston après que la police a utilisé des bandes de pointes pour désactiver le véhicule volé, a déclaré le shérif du comté de Harford, Jeffrey Gahler, et il a été arrêté vers 5 h 45.

“Notre communauté est plus sûre avec cet individu en détention à sa place.” Gahler a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi matin.

Le suspect, identifié plus tôt comme étant David Linthicum, 24 ans, n’a pas été blessé lors de l’arrestation et des accusations étaient en instance, a déclaré Gahler. Il devait être transféré à la garde de la police du comté de Baltimore.

Les autorités pensent que le suspect s’était enfui avec un fusil, alors ils cherchaient une arme dans la zone, a déclaré Gahler. Lors de l’arrestation, Gahler a déclaré que le suspect avait des munitions avec lui.

Gahler a déclaré plus tôt que la police avait trouvé un fusil et une arme de poing dans le véhicule récupéré après la fuite du suspect, mais a déclaré plus tard qu’il ne restait qu’un fusil dans ce véhicule.

Un officier a été abattu jeudi soir lors de la recherche de Linthicum, qui, selon les autorités, a blessé un autre officier en tirant sur la police l’après-midi précédent.

Le chef de la police par intérim du comté de Baltimore, Dennis Delp, a déclaré vendredi matin que le détective qui a été abattu jeudi soir était dans un état stable. Delp n’a pas dit combien de fois l’officier a été abattu, mais a noté qu’il portait un gilet balistique.

Linthicum a volé le véhicule du détective après la fusillade vers 21h20, a déclaré Delp.

Le premier officier a été blessé alors que la police répondait à un appel pour une personne en crise. Des officiers du comté de Baltimore ont été appelés mercredi après-midi dans une maison à Cockeysville, où un membre de la famille les a escortés jusqu’à la personne en crise, a indiqué la police dans un communiqué.

Alors que les agents interagissaient avec Linthicum, il a tiré plusieurs coups de feu, frappant un officier, a déclaré la porte-parole de la police Joy Stewart. Les agents n’ont pas tiré avec leurs armes lors de cette interaction, a-t-elle déclaré.

L’officier blessé a été transporté à l’hôpital et les autorités ont annoncé mercredi soir qu’il était libéré et de bonne humeur.

Les autorités avaient exhorté les habitants à s’abriter sur place et plusieurs écoles de la région ont été fermées jeudi. La recherche s’est poursuivie jeudi soir alors que la police ordonnait aux résidents près de la maison de Cockeysville de s’abriter sur place parce que Linthicum avait été repéré dans la région.

___

L’histoire a été mise à jour pour corriger le fait que les autorités disent que seul un fusil a été trouvé dans le véhicule récupéré, sur la base d’informations mises à jour du bureau du shérif.

Julio Cortez, Associated Press