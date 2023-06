Un suspect en fuite à Joliet accusé de possession d’une arme à feu volée – Shaw Local

Les adjoints du shérif ont attrapé un homme qui se cachait dans un camion au centre-ville de Joliet un jour après qu’il se soit enfui d’un véhicule où une arme à feu volée de 9 mm a été retrouvée, a indiqué la police.

Francisco Nasario Maradiaga, 30 ans, a été arrêté jeudi au centre-ville de Joliet à la suite d’une poursuite à pied par les adjoints du shérif du comté de Will. Les registres de la prison le répertorient vivant à Indianapolis, Indiana.

Francisco Nasario Maradiaga (Bureau du shérif du comté de Will)

Maradiaga était recherché par les députés depuis mercredi lorsqu’ils ont trouvé une arme à feu de 9 mm volée sous son siège dans un véhicule dans lequel il était passager, selon la porte-parole du bureau du shérif du comté de Will, Kathy Hoffmeyer.

Vers 10 h 50 mercredi, les députés ont arrêté un Ford Escape sur la Cinquième Avenue et Gardner Street à Joliet, a déclaré Hoffmeyer.

Maradiaga était le passager avant et il s’est enfui du véhicule pendant que les députés effectuaient l’arrêt avec le chauffeur, a déclaré Hoffmeyer.

Un adjoint a poursuivi Maradiaga mais l’a perdu dans une zone boisée près du pâté de maisons 500 de l’avenue Eastern, a déclaré Hoffmeyer. L’arme de 9 mm a été retrouvée sous le siège de Maradiaga, a-t-elle déclaré.

Les députés se sont entretenus avec le chauffeur et un passager à l’arrière, qui ont déclaré que Maradiaga était sans abri.

Vers 10 h 20 jeudi, des députés patrouillaient près des rues Cass et Clinton au centre-ville de Joliet et on leur a conseillé de surveiller Maradiaga, a déclaré Hoffmeyer.

Les adjoints du shérif du comté de Will et les policiers de Joliet au centre-ville de Joliet le jeudi 1er juin 2023, à la suite de l’arrestation de Francisco Nasario Maradiaga, 30 ans, pour cause probable de possession d’une arme à feu volée. (Jim Lanham)

Le même adjoint qui a effectué l’arrêt de la circulation mercredi a vu Maradiaga dans le bloc 100 de Chicago Street, a déclaré Hoffmeyer.

« L’adjoint a appelé la police de renfort, puis une courte poursuite à pied s’est ensuivie et Maradiaga a été retrouvé sur le siège passager d’une camionnette qui était garée sur Scott Street », a déclaré Hoffmeyer.

Maradiaga a été placé en garde à vue pour une cause probable de possession d’arme à feu volée, d’utilisation illégale aggravée d’une arme, de résistance à un officier et d’obstruction à l’identification, a déclaré Hoffmeyer.

« Maradiaga a indiqué que l’arme volée retrouvée la veille était la sienne », a déclaré Hoffmeyer.

Maradiaga a été réservé dans le comté de Will vers 11h30 jeudi.