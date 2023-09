Un suspect en Espagne lors d’une manifestation contre une fusillade accusé de tentative de meurtre alors que les victimes se rétablissent

29 septembre — Un militant amérindien pour le climat de l’État de Washington suit un traitement dans un hôpital d’Albuquerque, et l’homme accusé de lui avoir tiré dessus jeudi en espagnol est détenu dans la prison du comté de Rio Arriba pour tentative de meurtre au premier degré.

Ryan Martinez, 23 ans, de Sandia Park, fait également face à un chef d’accusation de crime au quatrième degré pour voies de fait graves avec une arme mortelle.

Il est soupçonné d’avoir frappé un autre manifestant lors d’une manifestation devant un bâtiment gouvernemental du comté de Rio Arriba, où les autorités avaient prévu d’installer une statue du controversé conquistador espagnol Juan de Oñate.

L’installation et une célébration connexe, prévues mercredi, ont été reportées après que des dizaines de militants autochtones se soient rassemblés sur le site pour une manifestation de plusieurs jours. Les autorités chargées de l’application des lois ont déclaré que Martinez était arrivé jeudi et avait rejoint un groupe de contre-manifestants, certains portant des chapeaux avec le slogan « Make America Great Again ».

Après avoir chahuté des manifestants autochtones, Martinez est accusé d’avoir sorti une arme de poing et d’avoir tiré sur Jacob Johns, 42 ans, de Spokane, Washington, qui a subi une blessure par balle à l’abdomen, selon un affidavit de mandat d’arrêt déposé par la police de l’État du Nouveau-Mexique vendredi à Rio Arriba. Tribunal de première instance du comté.

Johns a été emmené au centre médical presbytérien Española pour y être soigné, puis transporté par avion à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque pour une intervention chirurgicale, indique l’affidavit.

La mère de Johns a déclaré lors d’un appel téléphonique vendredi que son fils était dans un état stable.

Laverne McGrath, également de Spokane, a déclaré qu’elle était terrifiée après avoir appris jeudi que son fils avait été abattu.

Elle s’est rendue à Albuquerque vendredi pour être avec lui et a déclaré que le soulagement s’était installé.

Vendredi soir, Johns avait subi une intervention chirurgicale et en attendait une autre. McGrath a déclaré que les médecins étaient satisfaits de ses progrès.

Johns était dans le nord du Nouveau-Mexique avec le réseau américain d’action pour le climat pour une réunion, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il avait rejoint des personnes qu’il avait rencontrées sur le site prévu pour l’installation de la statue d’Oñate à Española.

Elle a décrit son fils comme un éminent militant pour le climat qui a pris la parole lors de sommets mondiaux sur le climat en Égypte et en Espagne pour la Conférence des Parties des Nations Unies. Il prévoit également d’assister à la prochaine conférence, la COP28 à Dubaï, a-t-elle indiqué.

Johns est également un peintre qui crée des peintures murales en lien avec son activisme.

« Certaines personnes se contentent de se plaindre, mais lui ne le fait pas », a déclaré McGrath. « Il fait quelque chose. »

L’affiliation tribale de Johns est Hopi et Akimel O’odham, a-t-elle dit, et il a une fille.

« C’est un être humain assez incroyable », a-t-elle déclaré.

L’affidavit du mandat d’arrêt contre Martinez indique que des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent que la fusillade a eu lieu après qu’il ait tenté de précipiter un sanctuaire que des militants autochtones avaient créé sur le piédestal construit pour contenir la statue de bronze de 3 tonnes. Il a été arrêté par un groupe de manifestants.

Martinez se retirait lorsqu’on peut entendre un homme dire de le laisser partir, indique l’affidavit.

« Le groupe d’hommes n’essaye pas de [pursue] Ryan, et Ryan a sorti son arme de poing de sa ceinture et a tiré. Ryan baisse ensuite l’angle qu’il pointe, le relève et pointe à nouveau son arme de poing. »

Martinez, arrêté par la police d’Española et de Pojoaque Pueblo peu après la fusillade, a souri et ri lors d’un entretien avec les enquêteurs au sujet de l’incident, indique l’affidavit.

« Ryan, avec un sourire narquois, a demandé si quelqu’un qui avait tenté de commettre un meurtre serait autorisé à sortir » de prison, a écrit l’agent de la police d’État Shane Faulkner dans l’affidavit. « Quand j’ai informé Ryan que c’était son droit et que cela dépendait du juge, Ryan a répondu que c’était fou et stupide. »

Martinez était présent à la manifestation depuis des heures jeudi matin, portant un chapeau rouge MAGA et un sweat à capuche turquoise, avant que les violences n’éclatent vers midi.

« Pendant l’interview, j’ai reçu par SMS une photo de Ryan portant les mêmes vêtements et pointant une arme à feu », a écrit Faulkner. « J’ai montré la photo à Ryan et il a ri. »

Martinez a été incarcéré jeudi soir à la prison du comté de Rio Arriba, à Tierra Amarilla. Sur une photo distribuée par la police d’État, il portait un chapeau rouge MAGA.

Les archives judiciaires du Nouveau-Mexique montrent que Martinez a fait l’objet de citations routières, mais n’indiquent pas qu’il a été accusé d’autres crimes.

Un manifestant interrogé par Faulkner a déclaré que Martinez avait pointé son arme sur elle après avoir tiré sur Johns. Elle a dit qu’il « avait un sourire diabolique », a écrit Faulkner.

Un autre manifestant a déclaré à la police que Martinez avait fait des commentaires racistes à des enfants lors de la manifestation, selon l’affidavit.

Un membre de la famille de Martinez qui a répondu à un appel téléphonique vendredi a refusé de répondre aux questions à son sujet ou de commenter les accusations. La famille consultait un avocat, a indiqué la personne.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le shérif du comté de Rio Arriba, Billy Merrifield, a déclaré qu’aucun de ses adjoints n’était présent sur les lieux lorsque la fusillade s’est produite.

Le porte-parole du bureau du shérif, le major Lorenzo Aguilar, a déclaré vendredi que des agents étaient « périodiquement sur place toute la matinée », surveillant les manifestants et distribuant de l’eau.

Lorsqu’on lui a demandé s’ils auraient dû être présents pendant toute la manifestation, Aguilar a répondu non.

« Ils ont surveillé ces gens toute la matinée », a-t-il déclaré. « Il n’y a eu aucune perturbation ni aucune indication que les députés devaient être là tout le temps. »

Plus tôt dans la journée, les députés avaient demandé à Martinez de quitter la manifestation alors qu’il agitait et chahutait les manifestants, mais la sous-shérif Monica Salazar lui a permis de rester dans un effort « pour protéger ses libertés civiles ».

À un moment donné après l’interaction, a déclaré Aguilar, les députés ont confirmé que Martinez avait quitté les lieux. Mais il est revenu.

McGrath a déclaré qu’elle et sa famille avaient reçu une vague de soutien pour Johns de la part des groupes autochtones locaux.

Une collecte de fonds en ligne pour l’aider à couvrir ses factures d’hôpital avait permis de récolter environ 90 000 $ vendredi soir.

Une biographie de Johns sur le site de collecte de fonds indique qu’il a « consacré sa vie à la justice autochtone et climatique » et qu’il « se spécialise dans l’artivisme non violent et pacifique ». «

« Je pense que sa grande force motrice pour lui est sa fille », a déclaré McGrath, « et rendre le monde meilleur pour sa vie. »

« Je ne suis peut-être pas d’accord avec tout ce qu’il fait, mais je sais que peu importe ce qui lui tient à cœur, il le défend », a-t-elle ajouté. « Et je suis fier de lui pour ça. »