Un suspect d’un “attentat terroriste” en Belgique a tué un officier quelques heures seulement après avoir fait des “remarques déséquilibrées” au poste de police | Nouvelles du monde

Un agresseur solitaire qui a tué un officier et en a blessé un autre lors d’une attaque au couteau s’est rendu au poste de police quelques heures plus tôt et a exprimé sa haine à leur égard, ont déclaré les autorités belges.

Le suspect a fait des “remarques déséquilibrées” lors d’un entretien avec des officiers, Bruxelles a déclaré la procureure Sarah Durant.

Parce qu’il a volontairement demandé une aide psychologique, il n’a pas été arrêté et envoyé à la place à l’hôpital – qu’il a quitté peu après.

Juste après l’attaque – qui fait l’objet d’une enquête comme étant peut-être liée au terrorisme – le suspect a été abattu par un autre policier.

Il est actuellement soigné à l’hôpital.

Les autorités ont été immédiatement critiquées pour ne pas avoir arrêté le suspect lorsqu’il a proféré ses premières menaces à la police tôt jeudi.

Cependant, Mme Durant a déclaré que les procédures stipulaient qu’il devait être emmené par la police à l’hôpital car il avait lui-même demandé une aide psychologique.

“La police est restée sur place jusqu’à ce que le personnel de l’hôpital prenne le relais”, a-t-elle déclaré.

Quelques heures plus tard, lorsque la police a vérifié où il se trouvait, “il apparaît que la personne avait quitté l’hôpital”.

Eric Van der Sypt, du parquet fédéral, a déclaré que les enquêteurs cherchaient à savoir si l’attentat de Bruxelles s’était produit dans un “contexte terroriste”.

Selon Belge médias, le suspect a crié “Allahu Akbar”, l’expression arabe pour “Dieu est grand”, lors de l’attaque, qui s’est produite vers 19h15 jeudi.

Les autorités belges ont maintenu le niveau global de menace terroriste à deux sur quatre possibles, ce qui signifie que le risque d’attentat est toujours “moyen”.

Image:

Photo : AP



Le Premier ministre belge Alexander De Croo a publié un message de condoléances à la famille et aux amis de l’officier décédé.

“Nos policiers risquent leur vie chaque jour pour assurer la sécurité de nos concitoyens”, a-t-il déclaré.

“La tragédie d’aujourd’hui le démontre une fois de plus.”

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a déclaré qu’elle était en contact avec le maire de Bruxelles, le chef de la police et les services de sécurité pour coordonner une réponse à l’attaque.

“Une telle violence contre notre peuple est inacceptable”, a-t-elle déclaré.