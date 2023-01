Un suspect d’introduction par effraction pris en flagrant délit – Kelowna Capital News

Un homme a récemment été surpris, les outils en main, en train d’essayer de s’introduire par effraction dans une entreprise de Kelowna.

La police a été appelée à un endroit dans le pâté de maisons 2500 d’Enterprise Way vers 10 heures du matin. le 15 janvier, après qu’un propriétaire d’entreprise a déclaré qu’il regardait l’homme en direct sur des caméras de surveillance.

L’homme utilisait un marteau pour tenter de pénétrer dans des remorques sur un chantier de construction.

Dans le sac de sport qu’il transportait, il y avait une réplique de pistolet, ainsi que d’autres outils.

Les outils utilisés par Abbas pour une tentative d’introduction par effraction dans une entreprise. (GRC/Soumis)

Il a d’abord donné un faux nom, mais après avoir été amené au poste, il a été déterminé qu’il s’agissait de Saeed Abbas, âgé de 43 ans, qui était déjà connu de la GRC.

Sans adresse fixe, la police recommande des accusations d’introduction par effraction, de biens criminellement obtenus, de possession d’outils d’effraction, d’entrave à un policier et de trois chefs de non-respect des ordonnances de libération.

Des frais supplémentaires sont à l’étude. Abbas sera détenu jusqu’au 20 janvier.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

