Un suspect d’incendie criminel recherché dans le comté de LA

Les autorités du comté de Los Angeles ont recherché dimanche un pyromane potentiel qui aurait pu déclencher un feu de brousse qui a forcé l’évacuation obligatoire d’environ 1000 personnes dans la zone exclusive de Pacific Palisades près de Topanga Canyon.

Des conditions fraîches et humides pendant la nuit ont aidé à empêcher l’incendie de Palisades de se propager au-delà des 750 acres qu’il avait atteint samedi, mais le service d’incendie de Los Angeles a déclaré dans une mise à jour dimanche matin que le réchauffement climatique et les vents de l’après-midi pourraient pousser l’incendie au nord-ouest – menaçant les maisons – alors qu’il déchire à travers une végétation de montagne dense qui «est très sèche et n’a pas brûlé depuis plus de 50 ans».

La mise à jour a indiqué que la cause de l’incendie était «suspecte» et sous enquête.

La porte-parole de LAFD, Margaret Stewart, a déclaré qu’un possible suspect d’incendie criminel avait été vu samedi mais avait échappé à une fouille du département du shérif.

Problème coûteux:En Californie: un demi-milliard pour la prévention des incendies de forêt (déjà), et parlons de l’urticaire!

Alors que d’énormes panaches de fumée s’élevaient au-dessus des montagnes, les pompiers se sont principalement appuyés sur des largages aériens pour combattre l’incendie – qui a commencé tard vendredi soir et était nul à 10h30 dimanche – en raison de la difficulté à atteindre le terrain escarpé et accidenté.

«Les bulldozers s’efforcent d’améliorer l’accès des pompiers sur le terrain, mais une grande partie de la zone reste inaccessible», a déclaré Stewart. «Il s’agit principalement d’une opération aérienne avec des hélicoptères à voilure fixe et rotative travaillant ensemble.»

En fin de matinée, l’incendie s’étendait sur 835 acres, selon un tweet du service d’incendie du comté de Los Angeles, qui a déclaré: «Les équipes travaillent sur des flambées vers le bord avant de l’incendie.»

Les responsables de la qualité de l’air ont émis un avis de fumée au moins dimanche après-midi en raison de la fumée qui s’échappait près des maisons dans la région et ont conseillé aux personnes exposées de rester à l’intérieur.

Indépendamment de la cause de l’incendie de Palisades, les responsables et les habitants de la Californie se préparent à une saison des incendies difficile en 2021 après un deuxième hiver consécutif de précipitations inférieures à la moyenne qui a laissé la majeure partie de l’État dans des conditions de sécheresse et des millions d’acres de terrain prêts à brûler.

«La saison des incendies en Californie et dans l’Ouest commence plus tôt et se termine plus tard chaque année», déclare Cal Fire, l’agence de prévention et de lutte contre les incendies de forêt de l’État, sur son site Web, soulignant le changement climatique comme une raison majeure. «On estime que la durée de la saison des incendies a augmenté de 75 jours dans la Sierra et semble correspondre à une augmentation de l’étendue des incendies de forêt dans tout l’État.»

La saison des incendies de 2020 a établi des records avec près de 10000 incendies et 4,25 millions d’acres brûlés – plus de 4% du territoire de l’État – endommageant ou détruisant près de 10500 structures.

Contribuer: Palm Springs Desert Sun