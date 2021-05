Un suspect d’identité de la police de New York lors d’une fusillade à Times Square, a déclaré qu’il avait l’intention de tirer sur son frère quand une fille de 4 ans et deux femmes ont été frappées – RT USA News

La police de New York a identifié le tireur présumé lors d’une fusillade samedi à Times Square qui a blessé une fillette de 4 ans et deux femmes comme étant Farrakhan Muhammad, affirmant qu’il visait son frère mais avait frappé les passants.

L’identité du suspect de 31 ans a été révélée pour la première fois dimanche par plusieurs médias new-yorkais. Le NYPD a ensuite publié une affiche recherchée nommant Farrakhan Muhammad. Le tireur a été vu sur une vidéo de surveillance après la fusillade de samedi, et il aurait été identifié lorsque des détectives enquêtaient sur un coup de couteau mortel dans un hôtel de Midtown Manhattan quelques heures plus tard.

Les détectives ont repéré un homme qui traînait près de l’hôtel et qui ressemblait presque au tireur présumé de Times Square. Quand ils ont commencé à l’interroger et ont noté sa ressemblance avec le tireur, l’homme a dit: «Je suis son frère.

Il a poursuivi en disant aux policiers que son frère le visait lorsque la fusillade s’est produite, a rapporté le New York Post. La police a déclaré que Muhammad et son frère faisaient partie d’un groupe d’hommes qui se disputaient lorsque Muhammad a sorti son arme et a commencé à tirer.

Il a raté sa cible, frappant prétendument une fillette de 4 ans de Brooklyn, une femme du New Jersey de 43 ans et une touriste du Rhode Island de 23 ans qui se rendait à New York avec son mari et son enfant pour la fête des mères. fin de semaine. La femme du Rhode Island, Wendy Magrinat, a déclaré à NBC4 News qu’elle avait entendu une dispute derrière elle juste avant les coups de feu.





Aussi sur rt.com

Un petit enfant et deux passants abattus alors que la vague de crimes commis par arme à feu à New York arrive à Times Square







«J’ai dit à mon mari:« Allons un peu plus loin », car il avait notre enfant de 2 ans entre ses mains», elle a dit. «Au même moment, je lui ai dit que, les coups de feu ont été tirés. J’ai marché un peu puis j’ai commencé à crier, à demander de l’aide. Magrinat a reçu une balle dans la jambe. Elle a déclaré que les médecins avaient choisi de ne pas retirer la balle car la chirurgie ferait plus de dégâts.

Muhammad serait un vendeur illégal de CD. Ces colporteurs sont connus pour avoir utilisé des tactiques agressives pour obtenir de l’argent des touristes, comme demander le nom d’un visiteur, écrire le nom sur un CD et exiger qu’ils l’achètent, car il ne peut plus être vendu à quiconque.

Muhammad a été arrêté l’année dernière pour avoir agressé un homme qui tentait d’intervenir alors qu’il harcelait un couple dans la rue, a indiqué la police. Un autre colporteur de CD aurait été abattu par un policier à Times Square en 2009. L’homme aurait fui lorsque l’officier lui a demandé son identification fiscale, puis s’est retourné et a tiré un pistolet semi-automatique sur le flic lorsqu’il a été pourchassé. L’officier a riposté et tué l’homme.





Aussi sur rt.com

Un tireur se rend à la fête d’anniversaire à Colorado Springs, assassine sa petite amie et cinq autres personnes avant de se suicider – police







La fusillade de samedi est survenue au milieu d’une vague de violence armée à New York. Jusqu’au 2 mai, il y avait eu 416 fusillades dans la ville, en hausse de 83% par rapport à l’année précédente, selon les données de la police. Le nombre de victimes a augmenté de 79%, à 463, et les meurtres ont augmenté de 17% sur un an à 132.

Times Square s’est classée deuxième attraction touristique au monde, derrière seulement le Strip de Las Vegas, attirant 39,2 millions de visiteurs en 2019, selon World Atlas. Mais l’industrie du tourisme de New York a été ravagée par des verrouillages stricts de Covid-19 et devrait probablement rester en dessous des niveaux d’avant la pandémie jusqu’en 2025.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!