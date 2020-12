Lin Qi, un magnat chinois du jeu vidéo qui coproduisait une nouvelle série de science-fiction Netflix avec les showrunners de « Game of Thrones », est décédé vendredi des suites d’un empoisonnement présumé. La police de Shanghai dit maintenant avoir arrêté un suspect, un collègue.

L’homme de 39 ans, fondateur de la société de divertissement chinoise Yoozoo, a été transporté d’urgence à l’hôpital de Shanghai le 17 décembre après s’être senti mal; il est mort une semaine plus tard. Les médias locaux ont émis l’hypothèse que son thé avait été enrichi après une dispute entre les dirigeants.

«Selon les enquêtes sur place et d’autres entretiens, la police a découvert qu’un suspect du nom de Xu, qui est un collègue de la victime Lin, était très probablement l’auteur. Le suspect Xu a été arrêté et les enquêtes se poursuivent ». Le Bureau de la sécurité publique de Shanghai a déclaré aux médias.

Le dirigeant milliardaire était surtout connu pour avoir développé un jeu de stratégie «Game of Thrones: l’hiver arrive». Récemment, cependant, il s’est impliqué dans un projet encore plus ambitieux – l’adaptation Netflix du roman épique de science-fiction chinois. ‘Le problème des trois corps’ de Liu Cixin, où il a travaillé comme coproducteur avec ‘Le Trône de Fer’ les showrunners DB Weiss et David Benioff, ainsi que le scénariste de True Blood Alexander Woo.

Yoozoo détient les droits de l’adaptation cinématographique du roman, qui raconte l’histoire du premier contact de l’humanité avec une civilisation extraterrestre, et a été annoncé par Netflix en septembre. La production de la série Netflix aurait été suspendue après la mort de Lin.

La déclaration de Yoozoo sur la mort de son fondateur, publiée sur son blog officiel Weibo, a suscité des milliers de commentaires, le fil de discussion ayant été vu plus de 290 millions de fois.

