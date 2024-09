Un suspect d’enlèvement lié à des affaires de meurtre à Charlotte, Kannapolis et au Texas

Un suspect a été arrêté pour enlèvement et meurtre dans le cadre d’une affaire survenue en janvier dans l’est de Charlotte ; les enquêteurs affirment qu’il est également suspecté de fusillades dans deux salles de jeux pour adultes et d’une affaire de meurtre à Dallas, au Texas.

Selon un rapport du département de police de Charlotte-Mecklenburg, le 19 janvier, un suspect s’est rendu dans une maison de Turquoise Drive et a déplacé deux victimes à travers la maison sous la menace d’une arme avant de tirer sur l’une d’elles et de kidnapper l’autre.

Le CMPD a identifié la victime de la fusillade comme étant Diana Perez-Barrera, 26 ans.

Jeudi, le CMPD a publié une mise à jour identifiant un suspect dans l’affaire.

La police a déclaré que Quanticus Rucker, 33 ans, avait été arrêté le 20 janvier, mais qu’il avait été lié à l’affaire d’enlèvement et de meurtre après des mois d’enquête.

Channel 9 a obtenu une déclaration sous serment selon laquelle Rucker aurait tiré sur Perez-Barrera et aurait ensuite forcé une autre victime à traverser la maison pour chercher de l’argent. La victime lui a donné environ 2 000 dollars provenant d’un sac à dos, mais Rucker a exigé plus d’argent.

La deuxième victime gérait une « salle de jeux d’arcade » et il a supplié Rucker de ne pas le tuer, affirmant qu’il pourrait tirer plus d’argent de cette affaire. Il a été forcé sous la menace d’une arme à feu de monter dans le coffre de sa propre voiture et Rucker s’est rendu à la salle de jeux, selon la déclaration sous serment.

La victime a été forcée d’entrer dans la salle de jeux pour récupérer de l’argent, mais elle a parlé du vol à la sécurité. Les agents de sécurité ont alors affronté Rucker sur le parking, et une fusillade a eu lieu avant que Rucker ne s’enfuie dans la voiture de la victime, selon la déclaration sous serment.

Rucker a été arrêté le lendemain dans le cadre d’une enquête pour meurtre dans une autre salle de jeux par le département de police de Kannapolis. Les documents judiciaires indiquent qu’un des associés de Rucker a été accusé d’avoir tué un agent de sécurité lors d’une tentative de vol. La police de Kannapolis a arrêté Rucker dans une chambre d’hôtel avec une arme de poing de calibre 45.

L’affidavit indique que la police a fait correspondre les douilles de l’arme de poing de calibre .45 à l’homicide de Turquoise Drive, à la fusillade dans la salle de jeux de Kannapolis et à une autre affaire de meurtre à Dallas, au Texas, survenu en septembre 2023.

L’affidavit indique qu’un détective de Dallas a obtenu des informations sur Rucker et qu’il a pu relier l’arme de poing .45 à la scène du meurtre au Texas.

Rucker a été transféré du Département des services correctionnels pour adultes de Caroline du Nord au bureau du shérif du comté de Mecklenburg le 29 août.

Glenn Counts, de Channel 9, s’est entretenu avec un expert en armes et en munitions sur la manière dont l’arrestation a été effectuée.

« Pour nous, cette identification est aussi fiable que les empreintes digitales d’un suspect », a déclaré Stephanie Walcott, professeure associée à l’université Virginia Commonwealth. « Chaque arme porte des marques microscopiques qui se transfèrent sur les munitions lorsqu’elles sont tirées. »

Rucker est accusé de meurtre au premier degré, de vol à main armée, d’enlèvement, de cambriolage et de possession d’une arme à feu par un criminel condamné.

