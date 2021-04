L’un des centaines d’émeutiers pro-Trump arrêtés pour avoir fait irruption dans le Capitole américain en janvier a été vendu au gouvernement fédéral par un potentiel amoureux, après avoir admis sur Bumble qu’il avait «pris d’assaut le Capitole».

Comme le dit le vieil adage de la guerre, « les langues trop bien pendues coulent des navires. » Robert Chapman l’a découvert par lui-même en janvier lors d’une conversation avec un match sur Bumble, une application de rencontres populaire. En termes non équivoques, Chapman a dit à son amant potentiel qu’il « A pris d’assaut le Capitole, » et qu’il « Fait tout le chemin dans Statuary Hall! » Non seulement il a partagé cette information avec son match, mais il lui a également dit qu’il s’était entretenu avec des journalistes avec le Washington Post et le Wall Street Journal.

Un homme de New York, Robert Chapman, a été accusé d’être entré dans le Capitole le 6 janvier. Le FBI a commencé à enquêter sur Chapman après avoir reçu un conseil de l’un de ses matchs de Bumble. Le FBI a inclus la capture d’écran de Bumble dans les documents de charge. pic.twitter.com/ctHHYk44a5 – Daniel Barnes (@dnlbrns) 22 avril 2021

Le zèle de Chapman pour la protestation de la droite ne s’est pas bien passé. Après lui avoir dit « Nous ne sommes pas un match, » la femme non identifiée a remis les archives de la conversation au FBI, dont les agents ont rapidement déterré les messages Facebook de Chapman se vantant en majuscules « JE SUIS F ** KIN DANS LE CRAPITOL !!! », selon les documents judiciaires déposés ce mois-ci.

Après avoir jalonné Chapman, le FBI l’a arrêté et l’a accusé d’entrer dans un bâtiment restreint et de déranger « La conduite ordonnée d’une session du Congrès. »

Chapman n’est pas le seul émeutier du Capitole dénoncé par ses proches. Sur les centaines arrêtés et inculpés, certains ont été dénoncés par leurs familles et un a été remis par son ex-petite amie méprisée. D’autres ont été traqués par des enquêteurs amateurs en ligne, désireux d’aider l’appareil de sécurité nationale américain pendant leur temps libre.





Chapman a été libéré sans caution jeudi, a rapporté NBC New York. Bien qu’il devra se présenter au tribunal, il a pour l’instant évité le traitement sévère que certains de ses camarades ont reçu. Des émeutiers détenus en détention provisoire à Washington, DC, affirment avoir été battus et maltraités par des gardiens, l’un d’eux alléguant que des gardiens lui ont cassé la mâchoire et lui ont endommagé l’œil.

Bien que les responsables de DC nient les allégations, certains défenseurs improbables se sont prononcés pour les émeutiers détenus. Les sénateurs démocrates Elizabeth Warren (Massachusetts) et Dick Durbin (Illinois) ont tous deux condamné l’isolement cellulaire de 23 heures dans lequel plusieurs dizaines de suspects sont détenus.

«L’isolement cellulaire est une forme de punition cruelle et psychologiquement dommageable», Warren a déclaré à Politico cette semaine. «Et nous parlons de personnes qui n’ont encore été reconnues coupables de rien.» La sénatrice progressiste a déclaré qu’elle craignait que les responsables de l’application de la loi essaient de « punir » les défendeurs ou à «Brisez-les pour qu’ils coopèrent.»

