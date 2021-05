Un suspect de vol géorgien photographié au tribunal après avoir été interrogé sur le meurtre d’une mère britannique devant son bébé à Athènes

Un homme géorgien soupçonné de faire partie d’un gang de cambrioleurs qui ont brutalement tué une jeune maman britannique a été photographié pour la première fois.

Caroline Crouch a été torturée par les voleurs sadiques devant son bébé de 11 mois pour révéler où de l’argent et des objets de valeur étaient conservés après qu’ils ont fait irruption dans sa maison d’Athènes juste avant l’aube.

Caroline a été torturée par le gang[/caption]

En photo avec son mari le jour de leur mariage[/caption]

Le suspect a été lié à un vol similaire[/caption]

Ils ont ligoté et bâillonné la jeune femme de 20 ans et son mari Charalambos «Babis» Anagnostopoulos, 32 ans, avant de les torturer pour qu’ils révèlent où se trouvaient 30 000 £ en espèces et en bijoux.

À un moment donné, ils ont même tenu une arme à feu sur la tête de leur fille Lydia et les flics qui sont entrés sur les lieux du crime horrible ont trouvé la fille en train de pleurer à côté du corps de sa mère.

La police a arrêté l’homme géorgien de 43 ans alors qu’il voyageait avec un faux passeport, à la frontière bulgare.

L’homme anonyme a été lié à une autre cambriolage dans une maison près de l’endroit où Caroline a été assassinée.

Les photos montrent sa tête couverte d’un sweat à capuche sombre alors qu’il a été emmené dans un palais de justice d’Athènes pour répondre à une accusation de vol pour l’incident il y a deux mois.

La police d’Athènes a déclaré qu’un étranger de 43 ans avait été arrêté par des policiers et qu’une plainte avait été déposée pour vol.

Le gang a volé de l’argent et des bijoux au couple[/caption]

Caroline a grandi en Grèce où son père britannique a déménagé[/caption]

Le couple était tous les deux ligotés[/caption]

Il est accusé d’être entré dans une maison le 5 mars de cette année avec quatre complices, tous le visage couvert, et d’avoir ligoté un couple de personnes âgées et volé de l’argent et des bijoux, selon la police.

La force a déclaré que le 14 mai, il s’était rendu à la frontière d’Evros, où il avait été arrêté pour possession et utilisation d’un faux document de voyage, contrefaçon et sortie illégale du pays.

Une source policière a déclaré qu’une analyse ADN suggérait qu’il avait été impliqué dans l’attachement d’un couple de personnes âgées lors d’un cambriolage le 7 mars.

Selon le porte-parole de la police George Kalliakmanis, les tactiques utilisées par les cambrioleurs en mars étaient presque identiques aux techniques brutales utilisées par les voyous qui ont tué Caroline.

«Dans ce cambriolage, ils ont ligoté le vieux couple et les ont forcés à dire où ils gardaient leur argent», a-t-il déclaré.

«Même après avoir trouvé l’argent, ils ont continué à demander où se trouvaient les autres objets de valeur du couple.»

Selon tanea, gr, le suspect a nié toute implication dans le meurtre de Caroline mais les flics doivent continuer à l’interroger.

Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que Babis avait identifié les armes utilisées par les cambrioleurs, ce qui pourrait s’avérer vital pour attraper les tueurs.

Le pilote de l’hélicoptère a perdu connaissance pendant 30 minutes en raison du rétrécissement du ruban qui était noué autour de son cou.





Mais il réussit à apercevoir les assassins de sa femme, qui étaient armés d’un Colt argenté et d’un pistolet noir.

Les funérailles de Caroline ont eu lieu vendredi sur l’île d’Alonissos, où elle a grandi avec sa mère britannique et sa mère philippine.

Les Babis en deuil ont posté une photo d’eux sur la plage pendant leur mariage avec les mots: « Ensemble pour toujours. »