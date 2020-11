Un suspect de viol qui a “ attaqué une femme dans un hôtel de Londres ” est libéré sous caution pour vivre dans un camp de migrants

Un migrant de la chaîne a été arrêté, soupçonné d’avoir violé une femme des semaines après son arrivée en Grande-Bretagne à bord d’un petit bateau.

L’agression sexuelle présumée a eu lieu dans un hôtel de Londres où l’homme vivait aux frais des contribuables.

Le suspect, qui serait originaire du Soudan, a été arrêté par la police le 8 novembre, puis libéré sous caution.

Après sa libération, il a été envoyé vivre dans l’ancienne caserne Napier près de Folkestone, dans le Kent, qui a été convertie pour accueillir des centaines de demandeurs d’asile.

Dans un autre incident, un autre migrant hébergé dans la caserne a été arrêté pour harcèlement sexuel présumé d’une travailleuse caritative.

L’homme de 30 ans a été arrêté cette semaine pour avoir prétendu avoir envoyé des messages et des images explicites à la victime.

Il a été autorisé à sortir sous caution et vit toujours au camp.

Une source de l’ancienne base de l’armée a déclaré qu’elle “ croyait ” que les deux migrants étaient là sous caution.

La source a ajouté: “ L’homme soudanais est entré illégalement dans le pays et a maintenant été accusé d’un crime incroyablement grave.

“ Il devrait être détenu jusqu’à ce que l’affaire soit résolue. Au lieu de cela, il vit dans une base assez confortable où les gens peuvent aller et venir, simplement en se connectant et en se déconnectant.

La source a déclaré à propos de l’allégation de harcèlement sexuel: “ Tout le monde est vraiment choqué qu’il visait apparemment un travailleur caritatif. Mais encore une fois, il a été renvoyé plutôt que détenu, ce qui semble très risqué.

«Il n’y a rien pour empêcher ces deux-là de s’enfuir et de ne jamais être retrouvés.

Les accusations raviveront les inquiétudes selon lesquelles les migrants peuvent entrer au Royaume-Uni sans que les agents des frontières soient en mesure de vérifier correctement leurs casiers judiciaires.

Les trafiquants de personnes demandent à de nombreux migrants de mentir sur leur nom, leur nationalité et leur âge pour augmenter leurs chances de faire une demande d’asile.

La semaine dernière, des députés ont appris que certains migrants se sont mutilés pour masquer leurs empreintes digitales, de sorte qu’ils ne peuvent pas être référencés dans une base de données biométrique de l’Union européenne qui enregistre les demandes d’asile précédentes dans d’autres pays.

Une manifestation a éclaté à la base la semaine dernière avec des détenus scandant «liberté» et se plaignant des conditions exiguës.

Les chambres du centre sont équipées d’une télévision à écran plat et une cantine sur place sert trois repas par jour. Des consoles de jeux informatiques sont à la disposition des migrants et ils ont également accès à une salle de sport.

Il est entendu que les migrants reçoivent des téléphones portables payants, chargés de crédit gratuit, ainsi que des bons de supermarché.

Une source a déclaré: «Il s’agit plus d’un camp de vacances que d’une base de détention. L’argent dépensé pour l’ensemble de l’opération est absolument époustouflant.

«Mais il y a toujours des combats. Ils ont dû faire venir des dizaines et des dizaines d’agents de sécurité pour maintenir la paix.

Un porte-parole du Home Office a déclaré: “ Nous prenons la sécurité et le bien-être de toutes les personnes séjournant dans les logements du Home Office et des communautés locales dans lesquelles ils vivent très au sérieux. Nous réparons notre système d’asile défectueux pour le rendre ferme et juste.

«Nous chercherons à mettre fin aux abus du système tout en veillant à ce qu’il soit compatissant envers ceux qui ont besoin de notre aide, en accueillant les gens par des voies sûres et légales.

Un porte-parole de la police du Kent a déclaré à propos de l’incident survenu au camp: “ Juste avant 15 h 55, le mercredi 18 novembre, des policiers du Kent ont assisté à une allocution à Sandgate, Folkestone, et ont arrêté un homme soupçonné de harcèlement.

“L’homme de 30 ans a été libéré sous caution dans l’attente de nouvelles enquêtes.”

Le mois dernier, des responsables du ministère de l’Intérieur ont déclaré aux députés que 9 500 migrants avaient été placés dans une centaine d’hôtels à travers le pays en pension complète.

Les chambres ont été réservées dans le cadre d’un plan d’urgence en cas de pandémie pour loger les demandeurs d’asile qui ne pouvaient pas être envoyés dans des hébergements indépendants.

Le groupe de campagne Migration Watch UK, qui souhaite des contrôles plus stricts aux frontières, a estimé que le nombre de personnes hébergées dans des hôtels pourrait désormais atteindre 12 000 et que le coût pour le contribuable se chiffre à des dizaines de millions.

Le nombre de migrants traversant la Manche en provenance du nord de la France a grimpé en flèche malgré la promesse du ministre de l’Intérieur il y a un an qu’ils seraient désormais un “ phénomène rare ”.

Jusqu’à présent cette année, plus de 8 500 migrants ont effectué la traversée périlleuse contre 1 850 pour l’ensemble de l’année dernière.

Le 27 octobre, un couple kurdo-iranien et leurs trois enfants âgés de 9, 6 et 15 mois se sont noyés lorsqu’un bateau transportant 17 autres migrants a chaviré au large des côtes françaises dans des conditions perfides.