Un suspect de tir dans un club gay a échappé à la loi sur les armes à feu du drapeau rouge du Colorado – Shaw Local

DENVER (AP) – Un an et demi avant d’être arrêté dans la fusillade de la discothèque gay de Colorado Springs qui a fait cinq morts, Anderson Lee Aldrich aurait menacé sa mère avec une bombe artisanale, forçant les voisins des maisons environnantes à évacuer pendant que l’équipe de déminage et les négociateurs de crise l’ont convaincu de se rendre.

Pourtant, malgré cette peur, il n’y a aucun dossier public indiquant que les procureurs ont poursuivi les accusations d’enlèvement et de menace contre Aldrich, ou que la police ou des proches ont tenté de déclencher la loi du « drapeau rouge » du Colorado qui aurait permis aux autorités de saisir les armes et les munitions de la mère de l’homme. dit qu’il avait avec lui.

Les défenseurs du contrôle des armes à feu affirment que la menace d’Aldrich de juin 2021 est un exemple de loi du drapeau rouge ignorée, avec des conséquences potentiellement mortelles. Même s’il n’est pas clair, la loi aurait pu empêcher Attaque de samedi soir – de telles saisies d’armes à feu peuvent être en vigueur pendant aussi peu que 14 jours et être prolongées par un juge par tranches de six mois – ils disent que cela aurait au moins ralenti Aldrich et amélioré son profil auprès des forces de l’ordre.

“Nous avons besoin de héros au préalable – parents, collègues, amis qui voient quelqu’un emprunter cette voie”, a déclaré le représentant de l’État du Colorado, Tom Sullivan, dont le fils a été tué dans la fusillade du théâtre Aurora et a parrainé la loi sur le drapeau rouge de l’État adoptée en 2019. “Cela aurait dû les alerter, le mettre sur leur radar.”

Mais la loi qui permet de retirer les armes à feu des personnes jugées dangereuses pour elles-mêmes ou pour les autres a rarement été utilisée dans l’État, en particulier dans le comté d’El Paso, qui abrite Colorado Springs, où Aldrich, 22 ans, serait allé au Club Q avec une arme d’épaule juste avant minuit et a ouvert le feu avant d’être maîtrisé par les clients.

Un Analyse de l’Associated Press a constaté que le Colorado a l’un des taux les plus bas d’utilisation du drapeau rouge malgré la possession généralisée d’armes à feu et plusieurs fusillades de masse très médiatisées.

Les tribunaux ont émis 151 ordonnances de remise d’armes à feu depuis l’entrée en vigueur de la loi en avril 2019 jusqu’en 2021, trois ordonnances de remise pour 100 000 adultes dans l’État. C’est un tiers du ratio des ordonnances émises pour les 19 États et le district de Columbia avec des lois de cession dans leurs livres.

Le comté d’El Paso semble particulièrement hostile à la loi. Il a rejoint près de 2 000 comtés du pays en se déclarant « sanctuaires du deuxième amendement » qui protègent le droit constitutionnel de porter des armes, en adoptant une résolution de 2019 selon laquelle la loi sur le drapeau rouge « enfreint les droits inaliénables des citoyens respectueux des lois » en ordonnant à la police de « entrer de force dans des locaux et saisir les biens d’un citoyen sans aucune preuve d’un crime.

Le shérif du comté, Bill Elder, a déclaré que son bureau attendrait que les membres de la famille demandent à un tribunal des ordonnances de remise et ne les sollicitent pas de son propre chef, à moins qu’il n’y ait des «circonstances urgentes» et une «cause probable» d’un crime.

Le comté d’El Paso, avec une population de 730 000 habitants, a enregistré 13 retraits temporaires d’armes à feu jusqu’à la fin de l’année dernière, dont quatre se sont transformés en retraits plus longs d’au moins six mois.

Le bureau du shérif du comté a refusé de répondre à ce qui s’est passé après l’arrestation d’Aldrich l’année dernière, y compris si quelqu’un avait demandé à ce que ses armes soient retirées. La communiqué de presse émis par le bureau du shérif à l’époque indiquait qu’aucun explosif n’avait été trouvé mais ne mentionnait pas si des armes avaient été récupérées.

La porte-parole, le lieutenant Deborah Mynatt, a renvoyé d’autres questions sur l’affaire au bureau du procureur de district.

Une recherche de dossiers judiciaires en ligne n’a révélé aucune accusation formelle portée contre Aldrich dans l’affaire de l’année dernière. Et dans une mise à jour sur un article sur l’alerte à la bombe, le journal The Gazette de Colorado Springs a rapporté que les procureurs n’avaient poursuivi aucune accusation dans l’affaire et que les dossiers avaient été scellés.

La Gazette a également rapporté dimanche qu’elle avait reçu un appel d’Aldrich en août lui demandant de supprimer une histoire sur l’incident.

“Il n’y a absolument rien là-dedans, l’affaire a été abandonnée et je vous demande de supprimer ou de mettre à jour l’histoire”, a déclaré Aldrich dans un message vocal à un éditeur. “Toute l’affaire a été rejetée.”

Un porte-parole du bureau du procureur de district, Howard Black, a refusé de dire si des accusations avaient été portées. Il a déclaré que l’enquête sur la fusillade comprendra également une étude de l’alerte à la bombe.

“Aucune information supplémentaire ne sera publiée pour le moment”, a déclaré Black. “Ce sont toujours des questions d’enquête.”

L’étude d’AP sur 19 États et le district de Columbia avec des lois sur le drapeau rouge dans leurs livres a révélé qu’elles ont été utilisées environ 15 000 fois depuis 2020, moins de 10 fois pour 100 000 adultes dans chaque État. Les experts ont qualifié cela de terriblement bas et à peine suffisant pour réduire les meurtres par arme à feu.

Cette année encore, les autorités de Highland Park, dans l’Illinois, ont été critiquées pour ne pas avoir tenté de retirer des armes au jeune homme de 21 ans accusé d’une fusillade lors d’un défilé du 4 juillet qui a fait sept morts. La police avait été alertée à son sujet en 2019 après qu’il ait menacé de “tuer tout le monde” chez lui.

Le sociologue de l’Université Duke, Jeffrey Swanson, expert en lois sur le drapeau rouge, a déclaré que l’affaire Colorado Springs pourrait être un autre signe d’avertissement manqué.

“Cela semble être une évidence, si la mère savait qu’il avait des armes à feu”, a-t-il déclaré. “Si vous avez retiré les armes à feu de la situation, vous auriez pu avoir une fin différente à l’histoire.”

Condon a rapporté de New York.

