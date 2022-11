Un suspect de tir aux UVA avait des armes à feu dans son dortoir, selon un rapport

M. Jones a été inculpé de trois chefs de meurtre au deuxième degré, de deux chefs de blessures malveillantes et de cinq chefs d’utilisation d’une arme de poing dans la perpétration d’un crime. Il n’a pas inscrit de plaidoyer. On ne savait pas vendredi qui représentait M. Jones, et aucun représentant n’a pu être joint en son nom.

En septembre, M. Jones, un senior, avait attiré l’attention de l’université après qu’un autre étudiant ait rapporté que M. Jones avait mentionné avoir une arme à feu. Le pronostiqueur n’avait pas réellement vu M. Jones avec une arme à feu, ont déclaré des responsables cette semaine, et l’équipe d’évaluation des menaces de l’université a appris que le colocataire de M. Jones n’avait pas non plus vu d’arme à feu.

Mais en enquêtant sur le pourboire, les responsables de l’université ont déclaré avoir découvert que M. Jones avait été reconnu coupable en 2021 d’une accusation de délit d’armes dissimulées et n’avait pas informé l’université, violant la politique du campus.

Brian Coy, un porte-parole de l’université, a déclaré cette semaine que le 26 octobre, après que M. Jones “a refusé à plusieurs reprises de coopérer” à l’enquête, un représentant des affaires étudiantes a envoyé à M. Jones un e-mail l’avertissant que son omission de signaler le la condamnation serait renvoyée au Conseil de la magistrature étudiante, l’organisme géré par les étudiants qui gère la discipline sur le campus. Mais pour des raisons qui restent obscures, cette saisine n’a jamais été faite.

D’Sean Perry, Devin Chandler et Lavel Davis Jr., tous membres de l’équipe de football de l’université, ont été tués dans la fusillade de dimanche soir dans un bus qui venait de rentrer d’une sortie scolaire pour voir une pièce de théâtre à Washington. Un quatrième footballeur, Michael Hollins, a reçu une balle dans le dos et est actuellement hospitalisé. selon son père, il devrait se rétablir complètement. Une autre étudiante, Marlee Morgan, a également été blessée dans l’attaque. M. Jones était également du voyage.

