Un suspect de Times Square voulait “mener le Jihad”, selon les procureurs

Trevor Bickford, qui est accusé d’avoir attaqué trois policiers avec un couteau le soir du Nouvel An, a déclaré aux autorités qu’il était venu à New York “pour tuer des gens et mener le djihad”, ont déclaré mercredi les procureurs.

M. Bickford, 19 ans, a été inculpé par le bureau du procureur du district de Manhattan de tentative de meurtre au premier degré et de tentative d’agression. L’attaque s’est produite peu après 22 heures samedi, juste au nord de Times Square.

M. Bickford, un résident du Maine qui s’est converti à l’islam au cours de la dernière année et demie, a dit “Allahu akbar” avant de frapper un officier à la tête avec un long couteau connu sous le nom de kukri, selon des documents judiciaires. Il a ensuite chargé un autre officier, laissant tomber le couteau dans le processus, et a saisi en vain l’arme de l’officier avant d’être appréhendé.

L’un des procureurs, Lucy Nicholas, a déclaré que M. Bickford avait d’abord voulu voyager à l’étranger, mais avait changé d’avis et qu’il était venu à New York pour commettre un meurtre.