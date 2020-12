OFFENBACH, Allemagne – Au plus fort de la crise des migrants en Europe, un homme barbu en pantalon de jogging est entré dans un poste de police. Ses poches étaient vides à l’exception d’un vieux téléphone portable et de quelques pièces étrangères. Dans un anglais cassé, il s’est présenté comme un réfugié syrien. Il a dit qu’il avait traversé la moitié du continent à pied et perdu ses papiers en cours de route. Les agents l’ont photographié et ont pris ses empreintes digitales. Au cours de l’année suivante, il obtiendrait un abri et une audience d’asile et aurait droit à des prestations mensuelles. Son nom, proposa-t-il, était David Benjamin. En réalité, il était lieutenant dans l’armée allemande. Il avait assombri son visage et ses mains avec le maquillage de sa mère et appliqué du cirage à sa barbe. Au lieu de traverser l’Europe, il avait marché 10 minutes depuis sa maison d’enfance dans la ville d’Offenbach, dans l’ouest du pays. Image Une image fixe tirée d’une vidéo fournie par Franco A. le montre déguisé en réfugié. Crédit… Franco A. La ruse, selon les procureurs, faisait partie d’un complot d’extrême droite visant à commettre un ou plusieurs assassinats qui pourraient être imputés à son alter ego de réfugié et déclencher suffisamment de troubles civils pour faire tomber la République fédérale d’Allemagne.

L’officier Franco A., comme son nom est rendu dans des documents judiciaires conformément aux lois allemandes sur la protection de la vie privée, le nie. Il dit qu’il essayait de dénoncer les failles du système d’asile. Mais sa double vie élaborée, qui a duré 16 mois, ne s’est effondrée qu’après que la police l’ait surpris en train de récupérer une arme de poing chargée qu’il avait cachée dans une salle de bain d’un aéroport de Vienne. «C’était vraiment un moment choquant», a déclaré Aydan Ozoguz, un législateur qui était à l’époque commissaire aux réfugiés et à l’intégration. «Le système d’asile devrait identifier les tricheurs, sans aucun doute. Mais la plus grande histoire est la suivante: comment quelqu’un comme celui-ci pourrait-il être un soldat en Allemagne? » L’arrestation de Franco A. en avril 2017 a stupéfié l’Allemagne. Depuis lors, son cas a pour la plupart échappé aux radars, mais cela changera probablement lorsqu’il passera au procès au début de l’année prochaine. Quand il le fera, l’Allemagne passera en jugement avec lui – non seulement pour l’échec administratif qui a permis à un officier allemand qui ne parlait pas arabe de se faire passer pour un réfugié pendant si longtemps, mais aussi pour sa complaisance de longue date dans la lutte contre l’extrême droite. extrémisme.

Le cas de Franco A. a donné lieu à une enquête tentaculaire qui a conduit les autorités allemandes dans un labyrinthe de réseaux extrémistes souterrains à tous les niveaux des services de sécurité du pays – une menace qui, ils ont reconnu seulement cette année, était beaucoup plus étendue qu’ils ne l’avaient jamais imaginé. . Un groupe, dirigé par un ancien soldat et tireur d’élite de la police dans le nord de l’Allemagne, stockait des armes, tenait des listes d’ennemis et commandait des sacs mortuaires. Un autre, dirigé par un soldat des forces spéciales du nom de code Hannibal, a mis en lumière le KSK, la force la plus élitiste d’Allemagne. Cet été, après la découverte d’explosifs et de souvenirs SS sur la propriété d’un sergent-major, une unité entière du KSK a été dissoute. J’ai interviewé de nombreux membres de ces réseaux au cours de la dernière année, dont Franco A. Mais l’histoire de sa double vie et de son évolution – de ce que les supérieurs considéraient comme un officier prometteur à ce que les procureurs décrivent comme un terroriste potentiel – est à bien des égards l’histoire des deux Allemands d’aujourd’hui. L’un est né de sa défaite pendant la Seconde Guerre mondiale et a été élevé par un consensus libéral qui pendant des décennies a rejeté le nationalisme et a éduqué ses citoyens dans la contrition. Que l’Allemagne cède la place à une nation plus instable alors que son histoire de guerre se retire et qu’une extrême droite endormie depuis longtemps se réveille en opposition à une société diversifiée. Le consensus allemand d’après-guerre pivote dans la balance. Lorsque j’ai rencontré Franco A. pour la première fois il y a plus d’un an dans un restaurant de Berlin, il est venu muni de documents, certains d’entre eux des notes, d’autres des extraits du dossier de police contre lui. Il semblait alors confiant. Un tribunal de Francfort avait rejeté son affaire de terrorisme faute de preuves. Mais plusieurs mois plus tard, la Cour suprême a rétabli l’affaire après que les procureurs ont fait appel. Franco A. m’a appelé sur mon portable. Il était secoué. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 10 ans de prison.