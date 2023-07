Un suspect de meurtre à Winnipeg arrêté en Colombie-Britannique

Un suspect dans une affaire de meurtre à Winnipeg a été arrêté à Langley.

La police de Winnipeg a publié une déclaration le dimanche 2 juillet, indiquant que la GRC de Langley et de Surrey, ainsi que des membres de l’agence anti-gang de l’Unité spéciale de lutte contre la fraude des forces combinées (CFSEU), ont procédé à l’arrestation à Langley le 22 juin en lien avec la mort par balle de l’année dernière. de Tristan James Raynard Asham, 21 ans, qui a été tué dans le quartier Exchange de la ville (un lieu historique national et un quartier des arts et de la culture au cœur du centre-ville de Winnipeg) le 5 novembre 2002.

Il a déclaré que les enquêteurs avaient appris que le suspect s’était enfui en Colombie-Britannique immédiatement après l’incident et avaient identifié une résidence à Langley comme sa cachette.

Shiv Austin Harper, 20 ans, de Winnipeg, a été arrêté en vertu d’un mandat de meurtre au deuxième degré.

Harper a été ramené par avion à Winnipeg pour y être traité, où il a été accusé de meurtre au deuxième degré et de possession d’une arme à autorisation restreinte ou prohibée.

Il est toujours en détention.

« Le Service de police de Winnipeg tient à remercier la GRC de Surrey, la GRC de Langley et le BCCFSEU ​​pour leur aide dans l’arrestation de Harper », indique le communiqué.

La police pense que le suspect et la victime se connaissaient et appartenaient à « deux groupes respectifs » qui se sont impliqués dans une confrontation qui a dégénéré en bagarre physique.

Le suspect a sorti une arme à feu et a tiré sur Asham, qui est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital.

