Un suspect terroriste dans le district de Churachandpur, dans le Manipur, a été arrêté par la plus haute agence antiterroriste du pays dans une affaire de complot transnational impliquant des dirigeants terroristes au Bangladesh et au Myanmar. Le suspect a été amené à Delhi pour un interrogatoire et une enquête plus approfondie.

L’accusé et son réseau au Myanmar et au Bangladesh ont cherché à exploiter la crise du Manipur, a indiqué l’agence antiterroriste dans un communiqué.

L’Agence nationale d’enquête (NIA), dans un message publié sur X (anciennement Twitter), a déclaré que l’accusé terroriste, Seiminlun Gangte, joue un rôle déterminant dans une « conspiration avec les dirigeants de groupes terroristes basés au Myanmar et au Bangladesh pour mener une guerre contre l’Inde en exploitant l’appartenance ethnique ». troubles à Manipur.

Gangte est également le principal accusé dans l’attentat à la voiture piégée du 22 juin à Kwakta, dans le Manipur, qui a tué une personne, ont indiqué des sources policières à NDTV. Un SUV Scorpio garé près d’un petit pont avait explosé le 22 juin, ce qui était considéré comme une grave escalade de la violence. L’attaque présentait les caractéristiques typiques des mains de terroristes entraînés, avaient alors déclaré des sources.

La NIA n’a pas précisé à quel groupe terroriste appartient Gangte.

Quelque 25 groupes d’insurgés Kuki, principalement basés à Churachandpur, ont signé un accord trilatéral de suspension des opérations (SoO) avec le centre, l’État et l’armée, en vertu duquel les insurgés doivent rester dans des camps désignés et leurs armes conservées dans des entrepôts surveillés. Il existe cependant des allégations selon lesquelles certains insurgés des groupes qui ont signé l’accord SoO auraient pris part aux violences du Manipur.

La NIA avait déposé cette plainte seule en juillet.

ACCUSÉ ARRÊTÉ PAR NIA DU DISTRICT DE CHURACHANDPUR (MANIPUR) DANS UNE AFFAIRE DE CONSPIRATION TRANSNATIONALE. pic.twitter.com/L0FSfDja85 – NIA Inde (@NIA_India) 30 septembre 2023

« L’enquête… a révélé que des groupes militants basés au Myanmar et au Bangladesh ont conspiré avec une section de dirigeants militants en Inde pour se livrer à des incidents de violence dans le but de creuser un fossé entre les différents groupes ethniques et de faire la guerre aux gouvernement indien », a déclaré aujourd’hui la NIA dans un communiqué.

« Et à cette fin, les dirigeants ont fourni des fonds pour acheter des armes, des munitions et d’autres types de matériel terroriste qui proviennent à la fois de l’autre côté de la frontière et d’autres groupes terroristes actifs dans les États du nord-est pour alimenter l’actuel conflit ethnique. conflit à Manipur », a indiqué la NIA.

Gangte est le deuxième suspect terroriste arrêté à Manipur au cours des neuf derniers jours. Le 22 septembre, la NIA a arrêté Moirangthem Anand Singh dans le cadre d’une affaire de terrorisme.