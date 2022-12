Un suspect de l’EI arrêté dans l’attaque contre l’ambassade du Pakistan à Kaboul

Le groupe État islamique a déclaré que deux de ses combattants avaient attaqué “l’ambassadeur pakistanais renégat et ses gardes” alors qu’ils se trouvaient dans la cour de l’ambassade. Le communiqué ne donne pas plus de détails.

Mujahid a déclaré que le suspect était un ressortissant étranger et que l’attaque avait été organisée conjointement par l’EI et des “rebelles”, apparemment une référence aux groupes anti-talibans en Afghanistan.

“Certains cercles étrangers sont derrière l’attaque et le but était de créer la méfiance entre les deux pays frères, l’Afghanistan et le Pakistan”, a écrit Mujahid, sans plus de détails.