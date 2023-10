Un suspect de l’attentat terroriste de Bruxelles tué par la police – POLITICO

BRUXELLES — La police de Bruxelles a abattu mardi matin un homme soupçonné d’avoir tué deux supporters de football suédois lors d’un attentat terroriste islamiste lundi soir.

« L’auteur de l’attentat terroriste de Bruxelles a été identifié et est décédé » dit La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden. « Nos remerciements aux services de renseignement et de sécurité ainsi qu’au parquet pour leur action rapide et décisive hier soir et ce matin. »

« Nous pouvons confirmer qu’il est décédé », a déclaré à POLITICO un porte-parole du procureur fédéral belge.

Après une chasse à l’homme d’une nuit, la police a effectué mardi matin une descente dans la région nord de Schaerbeek. « Je peux confirmer qu’il a été retrouvé dans un café et abattu là-bas », Verlinden a dit.

Peu après 8 heures du matin, un témoin a informé la police bruxelloise qu’il avait repéré le suspect dans un café de Schaerbeek, a ajouté le parquet mardi matin. Les policiers sont arrivés sur les lieux et lors de l’intervention ont abattu le suspect. Les secours sont arrivés sur place et ont tenté de réanimer l’homme.

L’homme a été transféré à l’hôpital où son décès a été confirmé à 9h38. Une arme militaire et un sac de vêtements ont été retrouvés dans le bar.

Tués « parce qu’ils étaient suédois »

L’attaque de lundi soir a eu lieu à environ 1,5 kilomètre au nord de la Grand Place du centre-ville, et non loin du quartier Sainte Catherine, un endroit populaire regorgeant de restaurants et de bars. Cela s’est produit peu de temps avant que la Belgique n’affronte la Suède dans un match de football international, qui a été abandonné après les meurtres.

Lors d’une conférence de presse mardi matin à 5 heures du matin, le Premier ministre belge Alexander De Croo a déclaré que le suspect était « un homme d’origine tunisienne » qui « séjournait illégalement dans notre pays ».

De Croo a déclaré que le tireur « ciblait spécifiquement les supporters de football suédois » et qu’une enquête approfondie sur cette « attaque terroriste brutale » était en cours.

Eric Van Der Sypt, porte-parole du parquet fédéral, a déclaré mardi à la chaîne publique VRT : « Nous avons dit au départ qu’il n’y aurait pas de lien avec les événements de Gaza, mais nous avons entre-temps déterminé qu’il partageait un quelques messages de soutien au peuple palestinien sur ses réseaux sociaux », en référence à la guerre en cours entre Israël et le Hamas.

La Suède a été en première ligne face aux islamistes radicaux, en raison des incendies répétés de Coran – y compris une vague cet été qui a conduit Stockholm à accroître le niveau de menace pour la sécurité du pays.

Les trois ministres belges compétents – la justice, l’intérieur et la migration – se rendront mercredi au Parlement fédéral pour discuter de l’attaque terroriste, a déclaré à POLITICO Theo Francken, député du parti d’opposition nationaliste N-VA.

« Nous vivons une époque sombre », a déclaré mardi matin le Premier ministre suédois Ulf Kristersson lors d’une conférence de presse. « Jamais auparavant dans les temps modernes la Suède et ses intérêts n’ont été aussi menacés qu’aujourd’hui », a déclaré Kristersson. Les victimes ont été tuées « simplement parce qu’elles étaient suédoises », a-t-il ajouté.

Le terroriste présumé a séjourné temporairement en Suède à un moment donné, mais il n’était pas connu de la police suédoise, a déclaré Kristersson. Les autorités suédoises et belges travailleront en étroite collaboration sur cette affaire, a ajouté le Premier ministre.

Mesures de sécurité à Bruxelles

Des mesures de sécurité renforcées seront mises en œuvre dans les lieux sensibles en Belgique, notamment ceux associés à la communauté suédoise, a indiqué M. De Croo. Bruxelles a relevé son niveau de menace terroriste à 4, le maximum sur l’échelle, selon le Centre national de crise belge.

Dans le quartier européen de Bruxelles, la Commission européenne a exhorté le personnel à travailler à domicile. Les visiteurs n’ont pas le droit d’accéder aux bâtiments de l’UE et les parkings sont fermés, selon des alertes internes du personnel consultées par Brussels Playbook.

S’exprimant à la radio belge, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close a déclaré : « Tous les services de sécurité travaillent désormais d’arrache-pied pour garantir que la vie normale puisse continuer le mieux possible. Pour la ville de Bruxelles, les services, centres sportifs et centres culturels sont ouverts comme d’habitude aujourd’hui dans la mesure du possible.»

Le centre de crise belge a appelé à une vigilance continue mardi matin et a déclaré qu’il y aurait « une présence policière accrue et visible ».

Les mesures de sécurité seront évaluées tout au long de la journée de mardi.

Cette histoire est en cours de mise à jour.

Zoya Sheftalovich et Jakob Hanke Vela ont contribué au reportage.