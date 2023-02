Un suspect de la mafia italienne arrêté en France après 16 ans de fuite

La police du sud-est de la France a arrêté un meurtrier reconnu coupable lié au groupe criminel organisé le plus puissant d’Italie, la ‘ndrangheta, qui était en fuite depuis 16 ans, ont annoncé jeudi Interpol et la police italienne.

L’agence de presse italienne ANSA a rapporté que l’homme de 63 ans travaillait depuis trois ans comme pizzaiolo à Saint-Etienne, où il vivait depuis 2014.

Selon un communiqué d’Interpol, la police française, avec l’aide de collègues italiens, a arrêté Edgardo Greco à Saint-Etienne. Il était recherché pour deux meurtres en 2006 et accusé de tentative de meurtre dans une autre affaire. Les autorités italiennes ont déclaré que les deux personnes tuées en 2006 étaient des frères battus à mort avec une barre de métal dans une poissonnerie en Calabre.

LES ÉTATS-UNIS ET LA CORÉE DU SUD S’ENGAGENT À RENFORCER LA DISSUASION NUCLÉAIRE FACE À L’AGRESSION CONTRE LA CORÉE DU NORD

Interpol, l’organisation policière internationale basée à Lyon, en France, a déclaré que les meurtres faisaient “partie d’une” guerre mafieuse “… qui a marqué le début des années 1990” en Italie.

Les enquêtes menées par les procureurs italiens de Catanzaro et la police de Cosenza – tous deux dans le sud de l’Italie – ont conduit à l’arrestation, selon le communiqué d’Interpol.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Peu importe à quel point les fugitifs essaient de se glisser dans une vie tranquille à l’étranger, ils ne peuvent pas échapper à la justice pour toujours”, a déclaré le chef d’Interpol, Jurgen Stock, cité dans le communiqué.

La ‘ndrangheta, basée dans le ‘pied’ de la péninsule italienne, est l’un des trafiquants de cocaïne les plus puissants au monde et est considérée comme la plus grande menace parmi les syndicats du crime organisé. Ces dernières années, des gangsters ‘ndrangheta ont été arrêtés dans toute l’Europe et même au Brésil.