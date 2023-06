Un suspect de génocide rwandais demande l’asile politique en Afrique du Sud après son arrestation, ce qui retarde encore son extradition

Le suspect de génocide rwandais, Fulgence Kayishema, qui a récemment été appréhendé en Afrique du Sud après des années de cavale, demande maintenant l’asile politique dans le pays, selon son avocat.

Kayishema, un ancien officier de police au Rwanda, est accusé d’avoir été impliqué dans des massacres lors du génocide de 1994, notamment dans une attaque contre une église où plus de 2 000 personnes cherchant refuge ont été assassinées.

Il est recherché par le Mécanisme international résiduel des Nations Unies pour les tribunaux pénaux pour génocide et crimes contre l’humanité.

L’un des derniers suspects accusés d’avoir orchestré les meurtres brutaux de certaines des centaines de milliers de personnes massacrées lors du génocide rwandais il y a près de 30 ans demandera l’asile politique en Afrique du Sud après avoir finalement été retrouvé et arrêté, a déclaré son avocat. Mardi,

Cette décision retardera potentiellement davantage l’extradition de Fulgence Kayishema vers son pays d’origine pour faire face à une justice tant attendue lors d’un procès pour génocide.

Kayishema, un ancien officier de police au Rwanda, est l’un des quatre derniers fugitifs recherchés par le Mécanisme international résiduel des Nations Unies pour les tribunaux pénaux pour génocide et crimes contre l’humanité liés aux 100 jours d’horreur qui se sont déroulés dans la nation d’Afrique de l’Est en 1994.

Kayishema a été accusé par le tribunal en 2001 d’avoir joué un rôle central dans le massacre de plus de 2 000 personnes cherchant refuge dans une église au début du génocide.

Aujourd’hui âgé de 62 ans, il a été arrêté le mois dernier dans la petite ville de Paarl près du Cap, en Afrique du Sud, après avoir été en fuite pendant la moitié de sa vie.

Plus de 800 000 personnes ont été massacrées lors du génocide rwandais lorsque des milices composées principalement de membres de l’ethnie hutu se sont retournées contre leurs voisins tutsi. Les tueries, une tentative d’anéantir la minorité tutsi, ont été déclenchées le 6 avril 1994, lorsqu’un avion transportant le président rwandais Juvénal Habyarimana, un Hutu, a été abattu, tuant le chef.

Kayishema est accusé d’être l’un des chefs d’une foule hutue qui a tué des hommes, des femmes et des enfants tutsis qui se cachaient dans l’église catholique pour échapper à la soudaine éruption de violence. Kayishema et d’autres ont essayé d’incendier l’église, et quand cela a échoué, ils ont utilisé un bulldozer pour la démolir, écrasant à mort les Tutsis à l’intérieur, selon les accusations portées contre lui.

En fin de compte, plus de 2 000 personnes ont été tuées dans et autour de l’église, indique l’acte d’accusation pour génocide contre Kayishema.

Le tribunal de l’ONU veut que Kayishema soit envoyé à l’un des sièges du tribunal à Arusha, en Tanzanie, puis au Rwanda pour y être jugé, mais on ne sait pas combien de temps il faudra à l’Afrique du Sud pour l’extrader.

Après son arrestation le 24 mai, Kayishema a été inculpé lors d’une précédente comparution devant le tribunal du Cap de 54 chefs d’accusation d’infractions à l’immigration et de fraude pour avoir falsifié des documents pour entrer et vivre en Afrique du Sud. Certaines parties de cette affaire doivent d’abord se dérouler. Le processus d’extradition a encore été assombri mardi lorsque son avocat a annoncé que Kayishema demanderait désormais l’asile politique.

Kayishema a quitté le Rwanda en 1994 « par crainte pour sa vie », a déclaré l’avocat Juan Smuts aux journalistes après l’audience.

Il s’est caché dans au moins trois autres pays africains avant d’arriver en Afrique du Sud entre 2000 et 2002, a déclaré Smuts. Smuts a déclaré que Kayishema avait 62 ans et non 61, comme annoncé précédemment par la police sud-africaine.

Smuts a déclaré que les accusations d’immigration et de fraude contre Kayishema devraient être suspendues pendant que sa demande d’asile était examinée par les autorités. Le porte-parole du ministère public sud-africain, Eric Ntabazalila, a contesté cela et a déclaré que la demande d’asile n’avait aucune incidence sur l’affaire pénale contre Kayishema. Les procureurs allaient également bientôt lancer une affaire pour l’extrader pour son procès pour génocide, a déclaré Ntabazalila.

Toute extradition sera probablement retardée d’au moins deux mois, cependant, après que le juge a reporté le procès sud-africain de Kayishema jusqu’au 18 août. Il n’a plaidé pour aucune des accusations et n’a pas demandé de libération sous caution. Il est détenu en prison.

Les meurtres à l’église de Nyange dans l’ouest du Rwanda sont l’un des nombreux épisodes horribles du génocide et les Rwandais avaient salué l’arrestation de Kayishema le mois dernier. Le tribunal a déclaré qu’il était l’un des génocidaires en fuite les plus recherchés au monde.

« Mon souhait est qu’il soit ramené au Rwanda (pour) faire face à la justice en présence de rescapés contre lesquels il a commis des crimes », a déclaré Aloys Rwamasirabo, qui a survécu au massacre de l’église de Nyange mais a vu mourir neuf de ses enfants. « Beaucoup d’innocents ont péri aux mains de leurs dirigeants, y compris Kayishema. »

Kayishema n’a pas parlé lors de sa dernière audience au tribunal mais a souri, fait un signe de la main et levé le pouce à certains membres de sa famille assis dans la salle d’audience à la fin de l’audience. Smuts a déclaré que la femme, les enfants et les autres membres de la famille de Kayishema vivent tous maintenant en Afrique du Sud. Kayishema était gardé par sept policiers armés qui le surveillaient alors qu’il se tenait face au juge.

Le cas de Kayishema a déjà frustré les procureurs du tribunal de l’ONU.

Ils l’ont localisé dans la région du Cap dès 2018, seulement pour que les autorités sud-africaines n’aient pas donné suite au mandat d’arrêt. Kayishema s’est échappé à cause de cette inaction de l’Afrique du Sud, a déclaré le tribunal dans certains de ses rapports au Conseil de sécurité de l’ONU, et il a fallu encore cinq ans pour retrouver Kayishema et l’arrêter.