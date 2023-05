Un suspect de génocide rwandais comparaît devant un tribunal en possession d’une Bible après 22 ans de cavale

CAPE TOWN, Afrique du Sud (AP) – L’un des suspects les plus recherchés du Rwanda pour le génocide de 1994 a comparu vendredi devant un tribunal sud-africain, tenant une Bible et un autre livre portant l’inscription « Jésus d’abord » sur la couverture.

Fulgence Kayishema était un officier de police ayant le grade d’inspecteur lorsqu’il aurait orchestré le meurtre de plus de 2 000 personnes – dont des enfants – alors qu’elles tentaient de se réfugier dans une église pendant les premiers jours du génocide.

Il a été arrêté mercredi dans une petite ville d’une région viticole à environ 30 miles à l’est du Cap après avoir réussi à échapper à la justice pendant près de 30 ans. Les autorités sud-africaines ont donné son âge à 61 ans.

Portant des lunettes et une veste d’hiver bleue à capuche, Kayishema a confirmé son identité lorsqu’un juge l’a interrogé lors de sa brève comparution devant le tribunal de première instance du Cap. Il a brandi les livres religieux pour que les journalistes et les autres personnes présentes dans la salle d’audience puissent les voir avant le début de l’audience et ainsi de suite pendant une grande partie de la procédure, les mains jointes sur ses genoux.

Il a été inculpé de génocide et de crimes contre l’humanité en 2001 par un tribunal enquêtant sur les horreurs du génocide rwandais, où plus de 800 000 personnes ont été massacrées lorsque des membres de l’ethnie Hutu se sont retournés contre la minorité Tutsi et d’autres Hutus essayant de les protéger.

Kayishema sera détenu jusqu’à une autre audience dans le même palais de justice vendredi prochain, a déclaré le juge. Il devrait être extradé vers le Rwanda et finalement jugé pour génocide et crimes contre l’humanité.

Les cinq accusations portées contre lui par les procureurs sud-africains vendredi ne concernent que le fait qu’il ait fait de fausses déclarations sur des formulaires d’immigration il y a 23 ans pour entrer et séjourner en Afrique du Sud.

En janvier 2000, Kayishema a menti aux autorités sud-africaines en utilisant un faux nom – Fulgence Dende-Minani 0 et en prétendant être un réfugié du Burundi, ont allégué les procureurs dans des documents judiciaires. Il a obtenu l’asile en 2004, mais celui-ci a expiré deux ans plus tard selon les procureurs. Il vivait apparemment encore en Afrique du Sud depuis 17 ans.

Il n’était pas clair s’il serait jugé pour ces accusations en Afrique du Sud avant son extradition pour être jugé pour génocide.

Kayishema a été inculpé pour les meurtres rwandais il y a plus de 20 ans par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a été créé par les Nations Unies pour enquêter sur le génocide et traduire les tueurs en justice. Le Mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux a poursuivi les travaux de ce tribunal et a annoncé jeudi l’arrestation de Kayishema.

Il l’a appelé « l’un des suspects les plus recherchés » dans le génocide rwandais.

Selon les documents du parquet sud-africain, il avait fui le Rwanda au moins un an avant son inculpation pour le meurtre de 2 000 réfugiés tutsis.

Kayishema faisait partie des chefs d’un groupe qui a d’abord tenté d’incendier l’église. Lorsque ce plan a échoué, lui et d’autres ont utilisé un bulldozer pour raser le bâtiment, écrasant et tuant les personnes à l’intérieur, selon l’acte d’accusation.

Il a également été impliqué dans le déplacement des corps vers une fosse commune au cours des deux jours suivants, selon l’acte d’accusation.

Il a finalement été retrouvé dans la ville de Paarl, dans la province du Cap occidental en Afrique du Sud, une vieille ville historique connue principalement pour sa fabrication de vin et pour avoir l’une des écoles de rugby les plus prestigieuses d’Afrique du Sud.

Kayishema a été arrêté par l’équipe de recherche des fugitifs du tribunal du génocide et par Interpol, avec l’aide des autorités du Rwanda, d’Afrique du Sud, du Mozambique, d’Eswatini, de Grande-Bretagne, du Canada et des États-Unis, a indiqué le tribunal.

___

Plus d’actualités d’AP Afrique : https://apnews.com/hub/africa

Gérald Imray, Associated Press