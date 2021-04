KENOSHA, Wisc. – La police du Wisconsin a reconstitué lundi ce qui s’est passé après la mort de trois personnes et trois autres ont été blessées tôt dimanche dans une fusillade dans une taverne animée.

Rakayo A. Vinson, 24 ans, a été arrêté dimanche et est toujours détenu dans la prison du comté de Kenosha, a déclaré lundi le département du shérif du comté de Kenosha dans un communiqué.

Les registres de prison en ligne montrent que Vinson faisait face à un chef d’homicide intentionnel au premier degré. La police a déclaré dimanche qu’elle s’attendait à ce que davantage d’accusations soient déposées.

L’arrestation de Vinson est intervenue après une chasse à l’homme impliquant environ 100 officiers, ont déclaré des responsables du shérif.

Les autorités ont initialement déclaré qu’il pourrait y avoir plus d’un tireur, mais ont déclaré plus tard dans un communiqué: « Il n’y a pas de menace pour la communauté pour le moment ».

Le département du shérif du comté de Kenosha a déclaré que les trois personnes tuées et les trois blessées étaient toutes des hommes. Le département a déclaré qu’il y avait une autre «victime possible de fusillade inconnue».

La fusillade s’est déroulée tôt dimanche à la Somers House Tavern à Kenosha, un bar populaire pour les étudiants du Carthage College voisin.

Le tireur présumé était un patron qui « ne coopérait pas avec la direction » de la taverne, a déclaré le shérif du comté de Kenosha, David Beth, lors d’une conférence de presse matinale. L’homme a quitté le bar et est revenu peu de temps après, vers 12 h 45, et a commencé à tirer, a-t-il déclaré.

Des coups de feu ont retenti à l’intérieur et à l’extérieur de la taverne. Beth a déclaré que le suspect «savait qui étaient les victimes» et les avait ciblées.

La police n’a pas identifié les victimes.

Vinson est répertorié comme sans-abri dans les journaux de la prison, mais aussi récemment que les archives judiciaires de 2019 ont montré qu’il était un résident de Racine. Vinson en 2018 n’a pas contesté le port d’une arme dissimulée, un délit et la possession de marijuana, à la fois comme répéteur. Il a été condamné à sept jours de prison, selon les archives judiciaires en ligne. Une autre accusation de possession d’armes à feu en 2018 a été rejetée par les procureurs.

Des étudiants du Carthage College se trouvaient au bar au moment de la fusillade, mais aucune des victimes ne serait étudiante, a indiqué l’école dans un communiqué. L’école a fermé ses portes pendant la nuit.

L’une des victimes décédées est montée dans une voiture après avoir été abattue et a été chassée des lieux par des passants, a déclaré Beth. Le chauffeur a signalé un agent sur le chemin, et l’agent a conduit la personne à l’hôpital. La personne est décédée avant d’arriver.

Beth a déclaré que le bar était « très occupé » au moment de la fusillade mais ne savait pas combien de personnes étaient présentes.

Une vidéo prise par un spectateur et publiée sur les réseaux sociaux après le tournage montre une scène chaotique. Les équipes d’urgence ont emmené au moins deux personnes blessées hors de la taverne et une autre victime recevait une RCR juste devant la porte d’entrée.

Le déchaînement était la dernière de plusieurs attaques par balles à travers le pays, dont une à Austin, au Texas, dimanche, qui a fait trois morts et une dans un entrepôt de FedEx à Indianapolis la semaine dernière qui a fait huit morts. Les massacres de masse ont coûté la vie à quatre Américains ou plus chaque semaine au cours des six dernières semaines, faisant des dizaines de morts et plusieurs autres blessés.

La fusillade de Kenosha a déclenché une chasse à l’homme pour les suspects. Les agents ont passé au peigne fin les cours du quartier avec des lampes de poche et ont demandé à une agence voisine un drone.

Peter Ploskee, 44 ans, un voisin qui vit de l’autre côté de la rue a déclaré que la caméra de sa sonnette avait capturé des images de ce qu’il appelait une «fusillade» entre deux groupes. Les gens sont montés dans des véhicules et sont partis rapidement, a-t-il dit.

Ploskee a entendu plusieurs coups de feu de chez lui. Il a regardé par la fenêtre et a vu «des voitures décoller dans toutes les directions, des gens qui couraient dans toutes les directions».

Puis il a vu arriver plus d’une douzaine de voitures d’escouade. Les agents marchaient de maison en maison et «fouillaient chaque propriété» pour les suspects, a déclaré Ploskee.

Les enquêteurs ont mené des entretiens, recueilli des preuves de «plusieurs» scènes de crime et recueilli des vidéos de surveillance à partir de «vastes toiles de quartier», a déclaré le département du shérif. Ploskee a déclaré que la police avait pris les images de la caméra de sa sonnette.

En réponse à la fusillade, le gouverneur Tony Evers a déclaré dans un communiqué que son « cœur se brise » pour Kenosha. Il a remercié les premiers intervenants travaillant sur l’affaire et «espère et prie» que les blessés se rétablissent.

« Nous pensons aux familles et aux êtres chers affectés et à toute la communauté de Kenosha alors qu’ils pleurent et luttent contre un autre incident tragique de violence armée », a déclaré Evers.

Kenosha a été le théâtre de troubles l’été dernier après qu’un policier a tiré sur Jacob Blake, qui était resté paralysé. Le policier qui a tiré sur Blake dans le dos en août est revenu au service régulier et ne fera pas face à des accusations criminelles ou à des mesures disciplinaires administratives.

Un adolescent de l’Illinois a été accusé d’avoir tué deux personnes lors des manifestations déclenchées par la fusillade de Blake. Kyle Rittenhouse d’Antioche est accusé d’homicide et de tentative d’homicide.

Contribuant: Elinor Aspegren et John Bacon, USA TODAY; Bruce Vielmetti, Milwaukee Journal Sentinel; The Associated Press