CHICAGO (AP) – Un sergent des forces spéciales de l’armée américaine arrêté lors d’une fusillade apparemment aléatoire dans un bowling de l’Illinois qui a fait trois morts et trois autres blessés a eu quatre déploiements en Afghanistan, le plus récent se terminant en juillet, selon les informations des services de l’armée.

Le duc Webb, 37 ans, devait comparaître devant le tribunal lundi après-midi pour trois chefs de meurtre et trois chefs de tentative de meurtre au premier degré lors de la fusillade à Don Carter Lanes, à Rockford, samedi soir.

Webb a rejoint l’armée en 2008 et était en congé samedi. Selon l’armée, son premier déploiement en Afghanistan a eu lieu d’août à décembre 2009, selon les archives. Ses autres déploiements ont eu lieu d’octobre 2013 à avril 2014, d’octobre 2014 à avril 2015 et de janvier à juillet de cette année.

Parmi les récompenses qu’il a compilées figuraient la Médaille du bon service de l’armée, la Médaille de la guerre mondiale contre le terrorisme et l’insigne d’action de combat, selon les informations de service.

Webb a été placé en garde à vue peu de temps après la fusillade, a déclaré dimanche le chef de la police de Rockford, Dan O’Shea. Le suspect n’a aucun lien connu avec les victimes et les autorités «pensent que c’était un acte complètement aléatoire», a déclaré O’Shea.

L’armée a déclaré que Webb était un sergent adjoint des opérations et du renseignement des forces spéciales affecté à la base aérienne d’Eglin en Floride. O’Shea n’a pas expliqué pourquoi il était dans l’Illinois.

Les trois personnes décédées étaient tous des hommes, âgés de 73, 65 et 69 ans, mais n’ont pas fourni de noms, a-t-il déclaré. Un garçon de 14 ans a reçu une balle dans le visage et transporté par avion vers un hôpital de Madison, dans le Wisconsin, dans un état stable, et une fille de 16 ans qui a reçu une balle dans l’épaule a été soignée dans un hôpital et relâchée. Un homme de 62 ans a subi de multiples blessures par balle et était dans un état critique, a déclaré le chef.

Le major général John Brennan, commandant du 1er Commandement des forces spéciales (Airborne), a déclaré dimanche soir dans un communiqué que les actions présumées de Webb étaient «choquantes» et «complètement hors de propos» avec les 12 années de service honorable de Webb.

Rockford est une ville d’environ 170 000 habitants à 130 kilomètres au nord-ouest de Chicago.

La piste de bowling a été fermée lorsque la fusillade a eu lieu, conformément aux restrictions imposées pour empêcher la propagation du coronavirus, a déclaré O’Shea. Mais un bar à l’étage était ouvert. Le chef a déclaré que le lieu à l’étage avait des portes doubles qui s’ouvrent sur l’extérieur, garantissant que le bar est conforme aux directives d’atténuation COVID-19 de l’Illinois.

Jusqu’à 25 personnes se trouvaient à Don Carter Lanes, mais la plupart se sont échappées ou se sont cachées, a déclaré O’Shea. Il a refusé de dire si les fusillades avaient eu lieu dans le bar ou ailleurs dans le bâtiment, affirmant que ces détails seraient révélés au tribunal. Les adolescents qui ont été blessés ramassaient de la nourriture dans la section de transport de la piste de bowling, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le suspect avait été appréhendé sans que les agents aient tiré un coup de feu.

