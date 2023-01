Un suspect dans une fusillade de masse retrouvé mort — RT World News

La chasse à l’homme pour un seul suspect dans une fusillade meurtrière à Monterey Park et une autre tentative d’attaque à Alhambra, en Californie, s’est terminée dimanche après que des membres d’une équipe du SWAT ont fait une descente dans la camionnette du suspect pour le retrouver mort d’un coup de feu apparemment auto-infligé.

Le tireur a été identifié comme étant Huu Can Tran, 72 ans, les autorités ne sachant toujours pas ce qui l’a amené à tuer dix personnes et à en blesser au moins dix autres lors des célébrations du Nouvel An chinois.

“J’ai encore des questions dans mon esprit, à savoir : quel était le mobile de ce tireur ? Avait-il une maladie mentale ? Était-il un agresseur de violence domestique ? » Le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, a déclaré aux journalistes dimanche.

La tragédie a eu lieu samedi soir, alors que des dizaines de milliers de personnes se rassemblaient pour le plus grand festival de deux jours de Californie dans la communauté à prédominance asiatique américaine de Monterey Park.

Vers 22 h 20, le suspect a ouvert le feu à l’intérieur du Star Ballroom Dance Studio, tuant cinq femmes et cinq hommes et blessant 10 autres personnes, toutes dans la cinquantaine ou même plus.















Le tireur a fui les lieux et, moins de 30 minutes plus tard, a tenté d’entrer dans un autre club, le Lai Lai Ballroom à proximité de l’Alhambra. Les patrons ont eu la chance de le désarmer sans faire de victimes, mais l’agresseur a réussi à s’échapper une fois de plus, menant la police dans une chasse à l’homme de plusieurs heures.

La camionnette blanche du suspect a finalement été localisée à une cinquantaine de kilomètres à Torrance, vers 10h30 dimanche matin. Cependant, au moment où une équipe SWAT est arrivée, les responsables de l’application des lois sur les lieux auraient entendu un seul coup de feu provenant de l’intérieur du véhicule. Le shérif a confirmé que le corps de Tran avait été retrouvé plus tard à l’intérieur avec une blessure par balle auto-infligée.