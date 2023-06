Un suspect dans une fusillade de masse dans une discothèque gay du Colorado devrait accepter un accord de plaidoyer

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Le suspect dans une fusillade de masse dans une discothèque gay de Colorado Springs devrait conclure un accord de plaidoyer pour des accusations de meurtre et de haine qui garantiraient au moins une peine à perpétuité pour l’attaque qui a tué cinq personnes et 17 blessés, ont déclaré plusieurs survivants à l’Associated Press.

La nouvelle d’une éventuelle résolution judiciaire du massacre du Club Q de l’année dernière fait suite à une série d’appels téléphoniques en prison du suspect à l’AP exprimant des remords et l’intention d’en subir les conséquences lors de la prochaine audience prévue ce mois-ci.

« Je dois assumer la responsabilité de ce qui s’est passé », a déclaré Anderson Lee Aldrich, 23 ans, dans ses premiers commentaires publics sur l’affaire.

Les autorités fédérales et étatiques et les avocats de la défense ont refusé de commenter un éventuel accord de plaidoyer. Mais la loi du Colorado exige que les victimes soient informées de ces accords, et plusieurs personnes qui ont perdu des êtres chers ou ont été blessées lors de l’attaque ont déclaré à l’AP que les procureurs de l’État leur avaient fait savoir à l’avance qu’Aldrich plaiderait coupable à des accusations qui garantiraient la peine maximale de l’État. de la vie derrière les barreaux.

Les procureurs ont également récemment demandé aux survivants de se préparer à l’audience du 26 juin en écrivant des déclarations de la victime et en se préparant émotionnellement à la possible diffusion de la vidéo de surveillance de l’attaque du Club Q.

« Quelqu’un est parti qui ne pourra jamais être ramené par le système judiciaire », a déclaré Wyatt Kent, qui fêtait son 23e anniversaire au Club Q quand Aldrich a ouvert le feu, abattant le partenaire de Kent, Daniel Aston, qui travaillait derrière le bar. « Il nous manque encore beaucoup à tous, un partenaire, un fils, une fille, un meilleur ami. »

Jonathan Pullen, le beau-grand-père du suspect qui prévoit de regarder la prochaine audience en direct, a déclaré qu’Aldrich « doit réaliser ce qui s’est passé cette terrible nuit. Cela commence vraiment à lui apparaître.

Aldrich fait face à plus de 300 chefs d’accusation, y compris des meurtres et des crimes de haine. Et le ministère américain de la Justice envisage de déposer des accusations de crime de haine au niveau fédéral, selon un haut responsable de l’application des lois familier avec l’affaire qui a parlé à AP sous couvert d’anonymat pour discuter de l’affaire en cours. Il n’est pas clair si la résolution prévue du ministère public résoudra également l’enquête en cours du FBI.

Certains survivants qui ont écouté les commentaires enregistrés du suspect à l’AP les ont fustigés comme une tentative calculée d’éviter la peine de mort fédérale, notant qu’ils se sont arrêtés avant de discuter d’un motif, ont mis une grande partie du blâme sur la drogue et ont qualifié le crime de généralités passives telles que comme « Je ne peux tout simplement pas croire ce qui s’est passé » et « J’aimerais pouvoir remonter le temps. » Un tel langage, ont-ils dit, démenti par les cartes, les diagrammes, les diatribes en ligne et d’autres preuves qui montraient des mois de complot et de préméditation.

« Personne n’a de sympathie pour lui », a déclaré Michael Anderson, qui était barman au Club Q lorsque la fusillade a éclaté et s’est esquivé alors que plusieurs clients étaient abattus autour de lui. « Cette communauté doit vivre avec ce qui s’est passé, avec un traumatisme collectif, avec le SSPT, en essayant de pleurer la perte de nos amis, de dépasser les blessures émotionnelles et de dépasser ce que nous avons entendu, vu et senti. »

La terreur a éclaté juste avant minuit le 19 novembre lorsque le suspect est entré dans le Club Q, un sanctuaire de longue date pour la communauté LGBTQ dans cette ville majoritairement conservatrice de 480 000 habitants, et a tiré sans discernement avec un fusil semi-automatique de type AR-15. L’incrédulité a cédé la place aux cris et à la confusion alors que la musique continuait à jouer. Les fêtards ont plongé sur une piste de danse sanglante pour se couvrir. Les amis essayaient frénétiquement de se protéger les uns les autres et bouchaient les plaies avec des serviettes.

Le meurtre ne s’est arrêté qu’après qu’un sous-officier de la marine a saisi le canon du fusil du suspect, lui brûlant la main parce qu’il faisait si chaud. Un vétéran de l’armée s’est joint pour aider à maîtriser et battre Aldrich jusqu’à l’arrivée de la police, découvrant que le tireur avait vidé un chargeur de grande capacité et était armé de plusieurs autres.

Aldrich, qui depuis leur arrestation s’est identifié comme non binaire et utilise les pronoms eux et eux, aurait visité le Club Q au moins six fois au cours des années précédant l’attaque. Le procureur de district Michael Allen a déclaré à un juge que la mère du suspect avait obligé Aldrich à aller au club « contre sa volonté et lui avait en quelque sorte imposé cette culture ».

Allen a également déclaré que le suspect administrait un site Web qui publiait une vidéo d’entraînement au tir d’un « suprémaciste blanc néo-nazi ». Des amis du jeu en ligne ont déclaré qu’Aldrich exprimait sa haine envers la police, les personnes LGBTQ et les minorités et utilisait des insultes anti-noires et anti-gays. Et un détective de la police a témoigné qu’Aldrich avait envoyé un message en ligne avec une photo d’une lunette de visée entraînée lors d’un défilé de la fierté gay.

Les avocats de la défense lors des audiences précédentes n’ont pas contesté le rôle d’Aldrich dans la fusillade, mais ont repoussé les allégations selon lesquelles il était motivé par la haine, arguant que le suspect avait été drogué à la cocaïne et aux médicaments la nuit de l’attaque.

« Je ne sais pas si c’est de notoriété publique, mais j’étais sur une très grande pléthore de médicaments », a déclaré Aldrich à l’AP. « J’étais debout depuis des jours. J’abusais des stéroïdes. … J’ai enfin pu me débarrasser de cette merde sur laquelle j’étais.

Aldrich n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé si l’attaque était motivée par la haine, disant seulement que c’était « complètement hors sujet ».

Même un ancien ami d’Aldrich a trouvé leurs remarques malhonnêtes. « Je suis vraiment content qu’il essaie de prendre ses responsabilités, mais c’est comme si le » pourquoi « était mis sous le tapis », a déclaré Xavier Kraus, qui vivait en face d’Aldrich dans un complexe d’appartements à Colorado Springs.

L’AP a envoyé à Aldrich une lettre manuscrite il y a plusieurs mois leur demandant de discuter d’une arrestation pour enlèvement en 2021 à la suite d’une impasse avec une équipe du SWAT, une poursuite qui avait été rejetée et scellée malgré les preuves vidéo des crimes d’Aldrich. Dans ce cas, quelques mois seulement avant la fusillade du Club Q, ils ont menacé de devenir « le prochain tueur de masse » et ont stocké des armes à feu, des munitions, des gilets pare-balles et une bombe artisanale. L’incident a été diffusé en direct sur Facebook et a provoqué l’évacuation de 10 maisons voisines lorsque les autorités ont découvert une baignoire contenant plus de 100 livres de matériaux explosifs.

Le tireur présumé, qui vivait avec leurs grands-parents à l’époque et était contrarié par leur projet de déménager en Floride, a menacé de tuer le couple et de « sortir dans un incendie », ont déclaré les autorités. « Vous mourez aujourd’hui et je vous emmène avec moi », ont-ils déclaré en citant le suspect. « Je suis chargé et prêt. »

Les accusations ont été rejetées même après que des proches aient écrit à un juge avertissant qu’Aldrich était « certain » de commettre un meurtre s’il était libéré. Le procureur de district Allen, confronté à de vives critiques, a par la suite attribué le rejet de l’affaire aux membres de la famille d’Aldrich refusant de coopérer et évitant à plusieurs reprises les assignations à comparaître à l’extérieur de l’État.

En réponse à la lettre d’AP, Aldrich a d’abord téléphoné à un journaliste en mars et a demandé à être payé pour une interview, une demande qui a été refusée. Ils ont rappelé à la fin du mois dernier, quelques jours après que les procureurs ont écrit dans un dossier judiciaire qu’il y avait « un sentiment quasi unanime » parmi les victimes pour « la détermination la plus rapide des problèmes liés à l’affaire ».

Dans une série de six appels, chacun limité par un système téléphonique automatisé de la prison à 15 minutes, le suspect a déclaré : « Rien ne ramènera jamais leurs proches. Les gens vont devoir vivre avec des blessures qui ne peuvent pas être réparées.

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi c’était arrivé, ils ont répondu : « Je ne sais pas. C’est pourquoi je pense qu’il est si difficile de comprendre que cela s’est produit. … Soit je vais être condamné à la peine de mort par le gouvernement fédéral, soit j’irai en prison à vie, c’est une évidence.

Alors que l’AP ne fournirait normalement pas de plate-forme à une personne soupçonnée d’avoir commis un tel crime, les rédacteurs en chef ont jugé que l’intention déclarée du suspect d’accepter la responsabilité et l’expression de remords étaient dignes d’intérêt et devaient être signalées.

L’ancien barman du Club Q, Anderson, faisait partie des survivants qui ont déclaré aux procureurs qu’ils souhaitaient une résolution rapide de l’affaire pénale.

« Ma crainte est que si cela prend des années, cela empêche le traitement, la poursuite et la recherche de la paix au-delà de cette affaire », a-t-il déclaré. « J’aimerais que cela se termine le plus rapidement possible sous la garantie que justice est rendue. »

AP Writer Colleen Slevin à Denver a contribué à ce rapport. Contactez l’équipe d’enquête mondiale d’AP à [email protected].

Jim Mustian et Jesse Bedayn, Associated Press