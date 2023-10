L’homme soupçonné d’avoir tué 18 personnes et blessé 13 autres lors d’une fusillade à Lewiston, dans le Maine, a été retrouvé mort vendredi, mettant fin à une chasse à l’homme de 48 heures qui a suivi l’épisode de violence armée le plus meurtrier de l’histoire de l’État.

Le corps de Robert Card, 40 ans, a été découvert dans les bois près de la ville voisine de Lisbonne, où la police a retrouvé son véhicule abandonné peu après la fusillade de mercredi soir.

“Il est mort”, a déclaré la gouverneure du Maine, Janet Mills, lors d’une conférence de presse, remerciant les centaines d’officiers de diverses agences impliquées dans les recherches.

“Comme beaucoup de gens, je respire ce soir un signe de soulagement, sachant que Robert Card ne constitue plus une menace pour personne… Il est maintenant temps de guérir.” » dit Mills.

Card est mort d’une blessure par balle apparemment auto-infligée, a déclaré le commissaire Mike Sauschuck du ministère de la Sécurité publique du Maine.

Cette affiche fournie par le ministère de la Sécurité publique du Maine montre les victimes de la fusillade. (Département de la Sécurité publique du Maine/Associated Press)

Les responsables ont déclaré que le réserviste de l’armée américaine avait ouvert le feu dans une piste de bowling puis dans un bar quelques minutes plus tard mercredi soir.

Les fusillades et la chasse à l’homme prolongée ont secoué la communauté normalement animée mais sereine de Lewiston, ancienne plaque tournante du textile et deuxième ville la plus peuplée du Maine.

La ville se trouve sur les rives de la rivière Androscoggin, à environ 56 kilomètres au nord de la plus grande ville de l’État, Portland, et presque aussi loin au sud-ouest de la capitale du Maine, Augusta.

Card, originaire de la ville voisine de Bowdoin, a été décrit par les autorités comme un instructeur d’armes à feu qualifié qui a servi comme spécialiste de l’approvisionnement en pétrole lorsqu’il était en service à la base de réserve militaire de Saco, dans le Maine.

Une image de Card est affichée lors d’une conférence de presse à Lewiston vendredi. (Kévin Lamarque/Reuters)

Les forces de l’ordre ont également déclaré qu’il avait des antécédents de maladie mentale et qu’il avait été interné dans un établissement psychiatrique pendant deux semaines cet été, après quoi il a été libéré.

Quelques heures après l’effusion de sang de mercredi soir, la police a diffusé des photos de caméras de surveillance d’une des scènes de crime d’un homme barbu portant un sweat-shirt à capuche marron et un jean portant ce qui semblait être un fusil semi-automatique.

Pendant ce temps, des centaines d’agents de diverses agences, allant de la police locale et des adjoints du shérif au FBI et aux garde-côtes américains, se sont joints aux recherches. Les autorités canadiennes, y compris ses agents frontaliers, étaient en alerte.

Lewiston est la deuxième plus grande ville du Maine, selon son site Internet municipal. (Nouvelles de CBC)

La première piste d’indices a conduit à Lisbonne, à environ 11 kilomètres au sud-est, où la police de l’État du Maine a trouvé un SUV blanc qu’elle pensait que Card avait utilisé pour s’enfuir, garé sur une rampe de mise à l’eau sur la rivière. Les archives publiques ont montré qu’il possédait au moins un navire fabriqué par Sea-Doo, une entreprise connue pour ses motomarines de style jet ski.

Dans le cadre des recherches, la police a parcouru les eaux de la rivière Androscoggin avec des plongeurs et un sonar vendredi, et a envoyé des équipes d’agents du porte-à-porte dans les quartiers à la recherche d’indices supplémentaires et d’éventuels témoins oculaires.

Plus tôt vendredi, la police de l’État du Maine a levé un ordre qui maintenait des dizaines de milliers de personnes chez elles pendant que les recherches se poursuivaient.